Зеленский обещает бизнесу первые ощутимые результаты борьбы с рейдерством уже в ближайшие месяцы

Президент Владимир Зеленский называет одним из первоочередных приоритетов своей команды антикоррупционную реформу и вывод экономики Украины из тени, и обещает бизнесу первые ощутимые результаты борьбы с контрабандой и рейдерством уже в ближайшие месяцы.

Говоря о приоритетах новой президентской команды на встрече с бизнесом в Киеве в четверг, Зеленский подчеркнул: "Украине необходимо избавиться от коррупции и вывести экономику из тени".

"Наш краткосрочный приоритет – борьба с контрабандой и рейдерством: и то, и другое, сейчас является нормой для нашей страны. Это диагноз, но это не приговор", - сказал он, уточнив: "Будем, обещаю, лечить".

"Верю, что в ближайшие месяцы вы увидите ощутимую разницу, а в следующем году эти явления перестанут быть системными", - заявил глава государства.