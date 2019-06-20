Экономика

17:10 20.06.2019

Зеленский намерен в ближайшие пять лет значительно уменьшить и удешевить долговую нагрузку на Украину

1 мин читать
Зеленский намерен в ближайшие пять лет значительно уменьшить и удешевить долговую нагрузку на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Украина продолжает сотрудничать с Международным валютным фондом (МВФ), чтобы в следующие пять лет значительно уменьшить и удешевить долговую нагрузку на страну.

"Мы продолжает сотрудничество с Международным валютным фондом, чтобы на следующие пять лет удалось значительно уменьшить и удешевить долговую нагрузку на страну. Сейчас мы отдаем за наши долги около 30% бюджета и платим безумные проценты. Стремительное развитие при таких условиях, вы сами понимаете, это unreal (рус. нереально – ИФ)", - сказал он, выступая на встрече с бизнес-сообществом в четверг в Киеве.

Теги: #долги #зеленский #мвф
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:26 20.06.2019
Украина через 3-4 года может войти в Топ-10 рейтинга Doing Business, убежден Зеленский

Украина через 3-4 года может войти в Топ-10 рейтинга Doing Business, убежден Зеленский

17:23 20.06.2019
Зеленский обещает, что уже в следующем году контрабанда и рейдерство перестанут быть системными явлениями в Украине

Зеленский обещает, что уже в следующем году контрабанда и рейдерство перестанут быть системными явлениями в Украине

17:21 20.06.2019
Зеленский обещает бизнесу первые ощутимые результаты борьбы с рейдерством уже в ближайшие месяцы

Зеленский обещает бизнесу первые ощутимые результаты борьбы с рейдерством уже в ближайшие месяцы

16:36 20.06.2019
КЗОТ безнадежно устарел - Зеленский

КЗОТ безнадежно устарел - Зеленский

16:26 20.06.2019
Зеленский отменил 159 президентских указов своих предшественников

Зеленский отменил 159 президентских указов своих предшественников

16:08 20.06.2019
Украина в ближайшие 5 лет интегрируется в европейский энергорынок, увеличит добычу нефти и газа – Зеленский

Украина в ближайшие 5 лет интегрируется в европейский энергорынок, увеличит добычу нефти и газа – Зеленский

15:58 20.06.2019
Зеленский сообщил о договоренностях с Пинчуком, Ахметовым и Коломойским об их поддержке социальных и гуманитарных проектов

Зеленский сообщил о договоренностях с Пинчуком, Ахметовым и Коломойским об их поддержке социальных и гуманитарных проектов

15:51 20.06.2019
Украина в течение 5 лет должна присоединиться к европейскому Единому цифровому рынку - Зеленский

Украина в течение 5 лет должна присоединиться к европейскому Единому цифровому рынку - Зеленский

15:45 20.06.2019
Зеленский обещает уважать и защищать независимость НБУ

Зеленский обещает уважать и защищать независимость НБУ

15:44 20.06.2019
Без качественной работы НКРЭКУ реальной конкуренции на энергорынке не будет – Зеленский

Без качественной работы НКРЭКУ реальной конкуренции на энергорынке не будет – Зеленский

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский обещает, что уже в следующем году контрабанда и рейдерство перестанут быть системными явлениями в Украине

Украина получила EUR1 млрд от размещения еврооблигаций

Зеленский заявил о поддержке масштабной приватизации

Формула "Роттердам+" де-факто уже не применяется при расчете тарифа на отпуск э/э ТЭС - Герус

Три члена набсовета ПриватБанка отказались от своих назначений

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина получила EUR1 млрд от размещения еврооблигаций

Зеленский заявил о поддержке масштабной приватизации

В Окружной админсуд Киева поступил иск об увольнении руководителя "Укравтодора"

ОАЭ проявляет интерес к совместному с Украиной производству БПЛА различного класса

Формула "Роттердам+" де-факто уже не применяется при расчете тарифа на отпуск э/э ТЭС - Герус

Три члена набсовета ПриватБанка отказались от своих назначений

Правила выбора организатора аукционов на заключение 2-сторонних договоров на рынке э/э выписаны под УЭБ – Нефедов

Корейская GS E&C построит в Закарпатской области 2 СЭС общей мощностью 24 МВт

Цены на нефть растут в ожидании торговых переговоров и встречи ОПЕК+

Госстат улучшил показатель роста ВВП Украины в I кв. до 2,5%

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА