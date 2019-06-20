Зеленский намерен в ближайшие пять лет значительно уменьшить и удешевить долговую нагрузку на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Украина продолжает сотрудничать с Международным валютным фондом (МВФ), чтобы в следующие пять лет значительно уменьшить и удешевить долговую нагрузку на страну.

"Мы продолжает сотрудничество с Международным валютным фондом, чтобы на следующие пять лет удалось значительно уменьшить и удешевить долговую нагрузку на страну. Сейчас мы отдаем за наши долги около 30% бюджета и платим безумные проценты. Стремительное развитие при таких условиях, вы сами понимаете, это unreal (рус. нереально – ИФ)", - сказал он, выступая на встрече с бизнес-сообществом в четверг в Киеве.