Украина получила EUR1 млрд от размещения еврооблигаций

Украина 20 июня получила средства от размещения еврооблигаций в объеме EUR1 млрд с доходностью 6,75% и сроком погашения 20 июня 2026 года, говорится в сообщении Министерства финансов.

"Средства от размещения новых выпусков еврооблигаций перечислены на счета Государственной казначейской службы Украины и будут использованы для финансирования государственного бюджета Украины", - говорится в сообщении.

Еврооблигации находятся в листинге на бирже Euronext Dublin.

Согласно сообщению, инвесторы из Соединенного Королевства, США, Германии и других стран Европейского Союза купили большую часть выпуска еврооблигаций, доля которых составила 32%, 27%, 17% и 13% соответственно. Инвесторы из Швейцарии купили 7% от выпуска, тогда как доля инвесторов из Азии составила 4%.

Еврооблигации в основном были размещены среди фондов, которые управляют активами, пенсионных и страховых фондов (85%). Доля хедж фондов составила 10% от инвестиций, тогда как доля банков и индивидуальных инвесторов составила 2%. Суверенные инвестиционные фонды составили 3% инвесторов в украинские государственные еврооблигации.