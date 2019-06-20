Экономика

17:01 20.06.2019

Украина получила EUR1 млрд от размещения еврооблигаций

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Украина получила EUR1 млрд от размещения еврооблигаций

 Украина 20 июня получила средства от размещения еврооблигаций в объеме EUR1 млрд с доходностью 6,75% и сроком погашения 20 июня 2026 года, говорится в сообщении Министерства финансов.

"Средства от размещения новых выпусков еврооблигаций перечислены на счета Государственной казначейской службы Украины и будут использованы для финансирования государственного бюджета Украины", - говорится в сообщении.

Еврооблигации находятся в листинге на бирже Euronext Dublin.

Согласно сообщению, инвесторы из Соединенного Королевства, США, Германии и других стран Европейского Союза купили большую часть выпуска еврооблигаций, доля которых составила 32%, 27%, 17% и 13% соответственно. Инвесторы из Швейцарии купили 7% от выпуска, тогда как доля инвесторов из Азии составила 4%.

Еврооблигации в основном были размещены среди фондов, которые управляют активами, пенсионных и страховых фондов (85%). Доля хедж фондов составила 10% от инвестиций, тогда как доля банков и индивидуальных инвесторов составила 2%. Суверенные инвестиционные фонды составили 3% инвесторов в украинские государственные еврооблигации.

Теги: #еврооблигации #выпуск #украина #минфин
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