Экономика

15:44 20.06.2019

Без качественной работы НКРЭКУ реальной конкуренции на энергорынке не будет – Зеленский

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Без качественной работы НКРЭКУ реальной конкуренции на энергорынке не будет – Зеленский

 Реальная конкуренция на энергетических рынках Украины невозможна без качественной работы Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), считает президент Украины Владимир Зеленский.

"Необходимо вернуть доверие к Антимонопольному комитету Украины и профессиональному регулятору энергетики. Без их качественной работы реальной конкуренции на рынке не будет", – сказал глава государства в ходе встречи с бизнес-сообществом в Киеве в четверг.

Теги: #зеленский #нкрэку
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