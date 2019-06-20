Без качественной работы НКРЭКУ реальной конкуренции на энергорынке не будет – Зеленский

Реальная конкуренция на энергетических рынках Украины невозможна без качественной работы Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), считает президент Украины Владимир Зеленский.

"Необходимо вернуть доверие к Антимонопольному комитету Украины и профессиональному регулятору энергетики. Без их качественной работы реальной конкуренции на рынке не будет", – сказал глава государства в ходе встречи с бизнес-сообществом в Киеве в четверг.