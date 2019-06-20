Три члена набсовета ПриватБанка отказались от своих назначений

Три иностранных члена первого наблюдательного совета ПриватБанка (Киев), сформированного после его национализации, отказались вновь вступать в должность, написал нардеп Павел Ризаненко на странице в Facebook.

Заявления об отказе поступили от председателя набсовета банка Энгина Акчакочу и двух независимых членов набсовета - Андреа Монетта и Стивена Силига.

В Министерстве финансов агентству "Интерфакс Украина" подтвердили получение соответствующих заявлений.

"Как член конкурсной комиссии получил сообщение, что три новоназваченных независимых члена наблюдательного совета ПриватБанка (члены - иностранные граждане, которые были в прошлом составе совета банка) решили "не вступать в должность члена наблюдательного совета". Причиной такого решения они называют неприемлемость требований антикоррупционного законодательства Украины относительно электронного декларирования активов и доходов членами наблюдательных советов госбанков", - написал Ризаненко.

Он не исключает, что настоящей причиной отказа послужили возвращение в Украину бывшего мажоритарного акционера ПриватБанка Игоря Коломойского и ряд судебных решений в пользу последнего в судах первой инстанции относительно ПриватБанка после смены президента страны.

"Очень удивлен таким решением, ведь во время интервью с этими кандидатами каждому из них индивидуально ставился вопрос, знают ли они об особенностях украинского антикоррупционного законодательства и по электронному декларированию, в частности. Ответы были утвердительные, ими отмечалось, что они готовы выполнить такие требования", - добавил нардеп.