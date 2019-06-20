Экономика

12:03 20.06.2019

Правила выбора организатора аукционов на заключение 2-сторонних договоров на рынке э/э выписаны под УЭБ – Нефедов

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Правила выбора организатора аукционов на заключение 2-сторонних договоров на рынке э/э выписаны под УЭБ – Нефедов

Правила проведения электронных аукционов по заключению двусторонних договоров, утвержденные постановлением Кабмина №499 от 5 июня, в новой модели оптового рынка э/э выписаны под единого организатора – торговую биржу "Украинская энергетическая биржа" (УЭБ), написал первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефьодов на своей странице в Facebook.

"Цинизм в том, что одно из требований к организатору - это аккредитация в "ПроЗорро" или "ПроЗорро.Продажи". То есть мы как двухуровневая система не подходим (говорят, софт у нас "не готов"), но нашим именем прикрываются, чтобы отдать рынок отдельному игроку", - возмутился чиновник.

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Нефьодов пояснил, что для подготовки ПО нужно хотя бы техзадание на его разработку, а оно появится лишь после создания аукционного комитета, который обязан согласовать регламент аукционов и основные финансовые условия. И лишь после этого может быть разработан софт, протестирован и внедрен.

"Невзирая на это, "ПроЗорро.Продажи" готово запустить любую базовую версию аукционов с 1 июля, и уж точно через три месяца, когда должен быть проведен конкурс на организатора, но постановлением предусмотрена скорее имитация честного конкурса, чем создание предпосылок для конкуренции", - подчеркнул Нефьодов.

По его мнению, постановление правительства содержит дискриминационные требования к организатору аукционов (наличие не менее 20 штатных работников, предоставление подтверждающих документов о публикации котировок информагентствами, а также о повышении квалификации специалистов в сфере финмониторинга). Нет также возможности оспорить решение Комиссии (создаваемой Минэнергоугля), которая избирает организатора по непонятному алгоритму, добавил он.

"Без регламента, которым будут урегулированы все аспекты проведения электронных аукционов, в том числе порядок расчетов и поставки по заключенным двусторонним договорам, также неизвестны механизмы обеспечения сокращения задержек в расчетах. Впрочем, по этому, еще официально не существующему регламенту, уже проводят обучение на УЭБ", - информирует первый замминистра.

По его мнению, в такой ситуации, без понимания ключевых требований и принципа принятия решений, смысл участвовать в конкурсе на организатора аукционов есть лишь у той структуры, которая занимается активным лоббизмом.

"За эти первые три месяца вполне вероятно будет реализовано 85% всей э/э "Энергоатома" (плюс еще какой-то объем другой э/э), с которой организатор торгов получит какую-то комиссию, которую ему утвердит потаенный аукционный комитет. Также участников торгов заставят заморозить гарантийные взносы (до 25% суммы контракта) на счетах организатора. Неплохо же? А затем будем рассказывать инвесторам, бизнес-климат у нас улучшается...", - посетовал Нефьодов.

Теги: #электроэнергия #аукционы #уэб #нефьодов
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