Uber Shuttle запускает в Киеве еще один маршрут

Пилотный сервис компании Uber (США) Uber Shuttle запускает в Киеве новый маршрут – от Соломенки до Бессарабки (ул. Соломенская, 24 – ул. Эспланадная, НСК "Олимпийский").

Согласно пресс-релизу компании, Uber Shuttle будет курсировать по указанному маршруту каждые 15 минут с 7:00 до 21:00.

По данным Uber, за месяц работы сервиса Uber Shuttle воспользовалось более 2 тыс. чел. Наиболее популярным маршрутом в настоящее время - от ул. Каунасская до ст. м. "Лыбедская".

Максимальное количество пассажиров, которые одновременно воспользовались одним и тем же транспортным средством, - 16 чел. В среднем пользователь Uber Shuttle совершает три поездки за неделю.

Как сообщалось, компания Uber 14 мая 2019 года запустила пилотный проект Uber Shuttle в Киеве на двух маршрутах. Тестовыми маршрутами были определены направления Виноградарь - Шевченковский район (пр-т Победы, 100 - площадь Победы); Дарница – ст. м. "Лыбедская" (ул. Каунасская, 10 - ст. м. "Лыбедская").

Стоимость поездки с Uber Shuttle зависит от расстояния: 15 грн за поездки до 8 км, 20 грн - от 8 км до 12 км, 25 грн - от 12 км до 16 км, 30 грн - более 16 км.

Помимо Киева, сервис также доступен в Каире (Египет) и Монтеррее (Мексика), где, по словам представителя компании, пользуется высоким спросом.

Uber Shuttle – третья новая услуга, которую Uber запускает в Украине в течение полугода после сервиса доставки еды Uber Eats и сервиса Green с 100%-ной подачей электромобилей.

Uber - технологическая компания, разрабатывающая мобильные сервисы по заказу поездок, доставке еды и аренде электровелосипедов. Компания предоставляет услуги примерно в 600 городах в 64 странах.

В Украине Uber присутствует с 2016 года. Сервис доступен в Киеве, Одессе, Львове, Днепре, Харькове, Запорожье и Виннице.