В оборонном секторе ожидают от новой власти политической воли для обеспечения "перезревшей" реформы системы ГОЗ

В украинском оборонном секторе ожидают, что заявленная командой новоизбранного президента Владимира Зеленского институциональная "перезагрузка", ускорит начатую в условиях долгосрочных угроз обороноспособности государства реформу национального ОПК, и в первую очередь, неотложную реформу содержащей высокие коррупционные риски "постсоветской" системы гособоронзаказа (ГОЗ).

В ходе презентации в среду в Киеве направленной, в том числе, в АПУ и СНБО совместной декларации украинских и международных антикоррупционных, аналитических и общественных организаций оборонного сектора в поддержку реформы системы ГОЗ, генеральный секретарь Независимого антикоррупцинного комитета по вопросам обороны (НАКО) Елена Трегуб акцентировала, что реформа ГОЗ Украины, являющегося сегодня на 90% засекреченным, по ее словам, "перезрела".

Трегуб уточнила, что решение о переходе на новые стандарты прозрачности оборонных госзакупок по ГОЗ было принято еще командой президента Петра Порошенко (2014-2019).

"Министр обороны говорил, что необходимо оставить засекреченным 10% (ГОЗ), другие - 5%. В Министерстве обороны написали алгоритм рассекречивания…Приняты указы, Стратегический оборонный бюллетень со сроками выполнения…Никто это не выполнил, очевидно, в связи с отсутствием политической воли", - сказала она.

"Надеюсь, что со сменой власти, эта воля появится", - сказала генсек НАКО, напомнив также, что решением прошедшего 6 марта заседания СНБО по вопросам реформирования ОПК и закрепленного указом президента от 15 марта, Кабинету министров поручено обеспечить в месячный срок, в том числе, подготовку и подачу в Верховную Раду предусматривающего повышение прозрачности оборонных госзакупок законопроекта о внесении изменений в действующий закон Украины "О государственном оборонном заказе".

При условии наличия у новой власти политической воли и внедрении современных международных принципов в вопросах формирования, реализации и контроля за выполнением ГОЗ, Украина сможет, наконец, освободиться от "советского наследия" в работе ОПК, добавила она.

Как заявил член НАКО Олег Рыбачук, как в украинском оборонном секторе, так и в гражданском обществе, ожидают, что новая власть продемонстрирует "серьезное" отношение к проблеме коррупции, "кроющейся" в сфере ГОЗ под грифом "секретно".

Согласно озвученным в ходе презентации оценкам, в настоящее время в ведущих странах НАТО доля засекреченных оборонных госзакупок в общем объеме оборонного бюджета оценивается в пределах 10-20%.

Зафиксированные в презентованной НАКО совместной декларации первоочередные цели реформы системы ГОЗ включают: повышение уровня прозрачности ГОЗ за счет сокращения доли закрытых и увеличения доли открытых оборонных госзакупок в общем объеме ГОЗ; внедрение конкурентных процедур при проведении закрытых госзакупок по ГОЗ, где секретность является безусловной необходимостью; обеспечение равного доступа к ГОЗ оборонных производителей всех форм собственности, путем отказа от т.н. реестра исполнителей ГОЗ, блокирующего участие в ГОЗ новых частных инновационных оборонных компаний. Помимо НАКО, подписантами документа выступили объединяющие частный сегмент ОПК ОО "Лига оборонных предприятий Украины" и "Ассоциация оборонных производителей Украины", а также аналитический Центр исследования армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР).

НАКО является совместной инициативой Программы противодействия коррупции в сфере безопасности и обороны международной неправительственной организации Transparency International - Великобритания (TI-DSP) и Transparency International Украина (ТИ Украина). Целью НАКО определено содействие уменьшению коррупционных рисков в оборонном секторе путем мониторинга, оценки и анализа антикоррупционных реформ и предоставления соответствующих рекомендаций.

Украина с 2017 года перешла на трехлетнюю систему формирования и исполнения ГОЗ. По данным украинского военного ведомства, в структуре исполнителей ГОЗ в последние годы свыше 50% составляют частные оборонные компании.

Согласно оценкам МЭРТ, объем ГОЗ на 2019 год оценивается в около 25 млрд грн. В 2018 году, по данным ведомства, в рамках ГОЗ на закупку, ремонт и модернизацию вооружения и военной техники, оборонные НИОКР, развитие оборонных производственных мощностей из госбюджета было выделено около 21 млрд грн.

Ранее в июне замсекретаря СНБО, глава межведомственной комиссии по вопросам ВТС и экспортному контролю при Совбезе Сергей Кривонос заявил о возможности снятия грифа "секретно" с ГОЗ Украины уже в 2020 году. Он уточнил, что данные планы уже проговаривались на уровне Кабинета министров, а также с западными партнерами Украины по ВТС, и в частности, с США.