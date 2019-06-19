Отмена обязательной продажи валюты бизнесом в краткосрочной перспективе не окажет существенно влияния на курс гривни - банкиры

Отмена обязательной продажи валюты бизнесом в краткосрочной перспективе не окажет существенно влияния на курс гривни, но может привести к росту потенциала пиковой волатильности курса осенью, считают банкиры, опрошенные агентством "Интерфакс-Украина".

"Отмена обязательной продажи валюты в краткосрочном периоде не окажет существенного влияния на валютный рынок. Наши наблюдения в целом совпадают с аргументацией НБУ: экспортеры, как правило, продают валютную выручку даже сверх обязательного лимита. Но, с другой стороны, отмена лимита обязательной продажи валюты существенно расширяет спекулятивные возможности бизнеса, например, возможность "придерживания" продаж валюты в ожидании девальвации. То есть, потенциал пиковой волатильности курса гривни в нестабильные периоды увеличится", - сказал старший аналитик Райффайзен Банка Аваль Михаил Ребрик.

Председатель правления Айбокс Банка Галина Хейло полагает, что отмена обязательной продажи валюты не отразится на курсе гривни, на нее будут влиять другие факторы.

"В силу политической турбулентности, сезонных скачков курса из-за подготовки к отопительному сезону, форексных операций аграриев, а также в связи с пиковыми выплатами по госдолгу, отсутствие обязательной продажи, по моему мнению, останется незамеченным для курса гривни, однако будет положительно влиять на инвестиционный климат в стране. Валютная либерализация может продолжиться не ранее следующего года", - сказала банкир.

Директор по рынкам капитала Альфа-Банка Украина Татьяна Попович полагает, что в краткосрочном периоде отмена обязательной продажи валюты будет способствовать увеличению предложения валюты на межбанке.

"Отмена обязательной продажи валютной выручки - безусловно, позитивная новость. Что касается влияния на валютный рынок, то это приведет в ближайшее время к появлению внепланового объема валюты на продажу. Это позволит рынку больше саморегулироваться по объемам продажи и покупки валюты внутри одного дня", - сказала она.

По оценке Попович, отмена обязательной продажи валютной выручки является позитивным сигналом для клиентов-экспортеров и нерезидентов в направлении более свободного движения капитала.

Заместитель главы правления Ощадбанка Антон Тютюн, в свою очередь, отметил, что отмена обязательной продажи валюты - это важный шаг на пути валютной либерализации. "У бизнеса появится больше свободы действий, что может привести к оживлению бизнес-активности. При этом время выбрано удачно, до сезонных осенних валютных колебаний. Я думаю, что прямого влияния на курс гривни это изменение не окажет, так как даже после предыдущих понижений обязательного уровня продажи клиенты все равно продавали до 90% валютной выручки, что необходимо для их хозяйственной деятельности", сказал банкир.

Как сообщалось, Национальный банк Украины отменил обязательную продажу валюты бизнесом с 19 июня.