Экономика

15:04 19.06.2019

Глава Минэнерго отмечает необходимость получения "Нафтогазом" директив от Кабмина на проведение переговоров с "Газпромом"

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Глава Минэнерго отмечает необходимость получения "Нафтогазом" директив от Кабмина на проведение переговоров с "Газпромом"

 Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик отмечает необходимость получения госкомпанией "Нафтогаз Украины" директив от правительства на проведение переговоров с российским "Газпромом" относительно транзита газа после 1 января 2020 года.

"Какие-либо контракты международного уровня должны на уровне Кабинета министров получить директивы к переговорному процессу", – сказал он в ходе общения с журналистами в Киев в среду, добавив, что в настоящее время правительство пока не давало НАК какие-либо указания.

Кроме того, министр энергетики также акцентировал внимание на том, что "Нафтогаз" обязан выполнять решение правительства относительно отделения газотранспортной системы (ГТС) по утвержденной ownership unbundling-модели.

Теги: #переговоры #транзит #минэнергоугля #нафтогаз #директива #кабмин #газ
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