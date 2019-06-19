Экономика

14:56 19.06.2019

Кабмин увеличил численность аппарата Минфина, сократил – Минэнергоугля в связи с переподчинением "Укрэнерго"

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Кабмин увеличил численность аппарата Минфина, сократил – Минэнергоугля в связи с переподчинением "Укрэнерго"

Кабинет министров Украины увеличил предельную численность аппарата Министерства финансов на 31 штатную единицу и снизил на 21 единицу количество сотрудников Министерства энергетики и угольной промышленности в связи с переподчинением госпредприятия НЭК "Укрэнерго".

Согласно принятому на заседании в среду решению правительства, в целом предельная численность работников Минфина увеличена с 744 до 775 (временная предельная численность – с 842 до 873), работников Минэнергоугля – снижена с 372 до 351 (с 435 до 414).

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Как сообщалось, необходимость переподчинения НЭК связана с взятыми Украиной обязательствами перед ЕС по разделению контроля над производством (НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго") и передачей электроэнергии ("Укрэнерго").

В декабре 2018 года Кабмин принял решение передать целостный имущественный комплекс "Укрэнерго" из сферы управления Минэнергоугля в сферу управления Минфина.

Минфин получил право на управление НЭК "Укрэнерго" в феврале 2019 года.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства финансов, но вскоре будет преобразовано в частное акционерное общество.

Теги: #укрэнерго #минэнергоугля #кадры #минфин #кабмин
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