Экономика

12:57 19.06.2019

"Энергоатом" в новом рынке сможет продавать по свободным ценам минимум 10% своей э/э – условия PSO

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"Энергоатом" в новом рынке сможет продавать по свободным ценам минимум 10% своей э/э – условия PSO

Кабинет министров внес изменения в постановление от 5 июня №483 о возложении публичных спецобязательствах (PSO, Public Service Obligation) по поставке э/э для нужд населения с 1 июля 2019 года, увеличив обязательство для НАЭК "Энергоатом" продавать по двусторонним договорам, заключаемым на электронных аукционах, с не более 60% до не более 90% всего производимого объема э/э по установленной в апреле-мае цене.

Соответствующее постановление Кабмина от 12 июня №512 опубликовано на сайте правительства.

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Документ, в частности, предусматривает, что для целей PSO "Энергоатом" и АО "Укргидроэнерго" будут продавать свою э/э по предельным ценам по двусторонним договорам, заключенным на электронных аукционах. Приобретать ее будут Гарантированный покупатель (госпредприятия, создаваемое на базе "Энергорынок", его основная функция – гарантия выкупа э/э по "зеленым" тарифам), операторы системы распределения (ОСР), оператор системы передачи (ОСП, НЭК "Укрэнерго"). Граничная цена продажи э/э определяется как средневзвешенная фактическая цена на отпуск э/э соответствующего энергопроизводителя в апреле-мае 2019 года.

Затем Гарантированный покупатель (ГП) будет продавать э/э по административно установленной цене поставщикам универсальных услуг (ПУУ) для ее дальнейшей поставки населению.

ГП будет продавать э/э на биржевых сегментах (рынке "на сутки" вперед и внутрисуточном рынке), а также покупать на них э/э для целей PSO. Предполагается, что ГП будет покупать э/э по двусторонним договорам и на биржевых сегментах на территории специальной торговой зоны – "остров Бурштынской теплоэлектростанции (ТЭС)".

Правительство обязало "Энергоатом" продавать не более 75% производимой э/э ГП и не более 15% (всего – не более 90%) - ОСР и ОСП. Для "Укргидроэнерго" объемы обязательной продажи составляют соответственно не более 20% и не более 15% (всего не более 35%).

Правительство отказалось от первоначальных планов ввести компенсацию для целей PSO за счет тарифа на диспетчеризацию НЭК "Укрэнерго".

Согласно данным на сайте ГП "Энергорынок", средняя цена продажи э/э АЭС в мае-2019 составила 579,51 грн/МВт-ч, ГЭС – 625,34 грн/МВт-ч. Доля НАЭК "Энергоатом" в общей структуре отпуска электроэнергии в ОРЭ в мае-2019 составила 56,61% по сравнению с 55,98% в апреле.

Теги: #электроэнергия #рынок #pso #кабмин
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