Экономика

12:47 19.06.2019

Гройсман поручил подготовить предельные цены на тепло и горячую воду по Украине для снижения текущих на 15-20%

1 мин читать
Гройсман поручил подготовить предельные цены на тепло и горячую воду по Украине для снижения текущих на 15-20%

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил профильным ведомствам подготовить к следующему заседанию правительства документ об установлении на следующий отопительный сезон предельных цен на тепло и горячую воду, которые будут на 15-20% ниже текущих.

"Я даю сейчас поручение Министерству регионального развития, Министерству юстиции относительно того, чтобы вынести на следующее заседание Кабмина решение относительно установления экономически обоснованного ограничения цен на тепло и горячую воду в стране, которое вступит в действие со следующего отопительного сезона", – сказал глава правительства в ходе заседания Кабмина в среду.

Он отметил, что в настоящее время, несмотря на одинаковую для всех предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ) цену на природный газ, стоимость тепловой энергии для жителей разных городов значительно отличается. Так, в качестве примера он привел ряд населенных пунктов, в том числе и пгт Зачепиловку и город Одесса, где средняя стоимость тепловой энергии составляет и 4,255 тыс. грн/Гкал и 1,229 тыс. грн/Гкал соответственно.

"Я считаю, что таким решением (о предельных ценах на тепло и горячую воду – ИФ) можно достичь снижения цен на тепло в следующем отопительном сезоне, при равных условиях, на 15-20%", – подытожил глава правительства, добавив, что у предприятий ТКЭ есть шесть месяцев для подготовки к реализации данного решения.

Теги: #жку #гройсман #тарифы #цены #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:29 19.06.2019
Цена на газ для населения в июле продолжит снижаться – Гройсман

Цена на газ для населения в июле продолжит снижаться – Гройсман

13:21 19.06.2019
Кабмин дополнительно выделил более 380 млн грн на "теплые кредиты" для ОСМД

Кабмин дополнительно выделил более 380 млн грн на "теплые кредиты" для ОСМД

13:15 19.06.2019
Кабмин одобрил сокращение на 50% облгосадминистраций и райгосадминистраций с 2020 года

Кабмин одобрил сокращение на 50% облгосадминистраций и райгосадминистраций с 2020 года

12:57 19.06.2019
"Энергоатом" в новом рынке сможет продавать по свободным ценам минимум 10% своей э/э – условия PSO

"Энергоатом" в новом рынке сможет продавать по свободным ценам минимум 10% своей э/э – условия PSO

11:07 19.06.2019
Верховный суд отменил решение двух предыдущих инстанций по тарифам на содержание домов и придомовых территорий - КГГА

Верховный суд отменил решение двух предыдущих инстанций по тарифам на содержание домов и придомовых территорий - КГГА

23:42 18.06.2019
Гройсман: решение о сокращении на 50% госадминистраций будет вынесено на заседание правительства

Гройсман: решение о сокращении на 50% госадминистраций будет вынесено на заседание правительства

18:29 18.06.2019
Кабмин повысил сборы за регистрацию объектов интеллектуальной собственности

Кабмин повысил сборы за регистрацию объектов интеллектуальной собственности

17:48 18.06.2019
АМКУ предлагает Кабмину в 3 раза увеличить плату за подачу жалоб

АМКУ предлагает Кабмину в 3 раза увеличить плату за подачу жалоб

16:59 18.06.2019
Верланов ожидает старта полноценной работы ГНС к концу июня

Верланов ожидает старта полноценной работы ГНС к концу июня

14:44 18.06.2019
Нацбанк призывает Кабмин оставить госбанкам больше прибыли для докапитлизации

Нацбанк призывает Кабмин оставить госбанкам больше прибыли для докапитлизации

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Цена на газ для населения в июле продолжит снижаться – Гройсман

Кабмин дополнительно выделил более 380 млн грн на "теплые кредиты" для ОСМД

Верховный суд отменил решение двух предыдущих инстанций по тарифам на содержание домов и придомовых территорий - КГГА

НБУ отменил обязательную продажу валюты бизнесом с 19 июня

"Нафтогаз" предлагает "Газпрому" контракт на "своп" газа вместо транзита как запасной вариант

ПОСЛЕДНЕЕ

Изменение системы расчетов за э/э с 1 июля может привести к дефициту оборотных средств энергопроизводителей - КГГА

НБУ решил ликвидировать банк "Хрещатик"

Google инвестирует $1 млрд в строительство жилья в Сан-Франциско за 10 лет

Банк Англии готов снизить ставку до уровня "чуть выше нуля"

НБУ отменил обязательную продажу валюты бизнесом с 19 июня

НБУ может повысить вес риска по необеспеченным потребкредитам для достаточного запаса капитала на случай кризисных явлений

"Нова Пошта" планирует масштабировать пилотный проект по сбору и сортировке вторсырья в 10 киевских отделениях на всю Украину

"Укрзализныця" изменила порядок определения платы за пользование вагонами компании

ЕС выделил EUR 29,5 млн на экспертную поддержку налоговой и таможенной реформы в рамках EU4PFM

Рентабельность капитала украинских банков в 2019г существенно превысит 20%

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА