Кабмин повысил сборы за регистрацию объектов интеллектуальной собственности

Кабинет министров увеличил сборы за регистрацию объектов интеллектуальной собственности, свидетельствует обнародованное на "Урядовом портале" правительственное постановление №496 от 12 июня 2019 года.

Правительство, в частности, увеличило сборы за подготовку к государственной регистрации авторского права и договоров, которые касаются права на произведение, а также размер сборов за действия, связанные с охраной прав на объекты интеллектуальной собственности.

Как пояснило на сайте Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ), инициировавшее данные изменения, увеличение сборов даст дополнительный ресурс для повышения качества услуг по охране прав на объекты интеллектуальной собственности.

Речь, в частности, идет о поэтапном переходе от бумажного формата к электронному – будут созданы онлайн-реестры охранных документов (патентов, свидетельств) на объекты права интеллектуальной собственности, а дополнительные ресурсы дадут возможность запустить электронную систему обеспечения граждан для предоставления административных услуг, указало МЭРТ в своих материалах.