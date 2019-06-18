НБУ может повысить вес риска по необеспеченным потребкредитам для достаточного запаса капитала на случай кризисных явлений

Национальный банк Украины (НБУ) может повысить вес риска по необеспеченным потребительским кредитам, чтобы банки имели достаточный запас капитала для поглощения возможных убытков от этого сегмента на случай кризисных явлений, сообщается в отчете НБУ о финансовой стабильности, обнародованном на сайте регулятора.

Как отмечается в документе, проведенный НБУ анализ сегмента потребительского кредитования показал, что в текущих макроэкономических условиях большинство банков адекватно оценивает уровень потерь от кредитного риска по таким займам и имеет соответствующий уровень резервов. Однако расчетные значения вероятных потерь в случае кризиса в основном слишком оптимистичны: для оценивания необходимых резервов банки используют модели, которые не чувствительны к резкому ухудшению макроэкономических показателей. Поэтому если реализуется неблагоприятный сценарий, банки могут не сформировать соответствующие резервы на опережение.

"Чтобы избежать этого, в будущем НБУ может повысить вес риска по необеспеченным потребительскими кредитами. Это нужно, чтобы банки имели достаточный запас капитала для поглощения возможных убытков от этого сегмента на случай кризисных явлений", - отмечено в отчете.

По данным НБУ, темп прироста необеспеченных гривневых потребительских кредитов на текущие цели превышает 30% год к году восемь кварталов подряд. Розничные кредиты составляют 18,4% кредитного портфеля банковского сектора.