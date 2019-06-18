Верланов ожидает старта полноценной работы ГНС к концу июня

В ближайшие недели Кабинет министров возложит передачу налоговых функций Государственной налоговой службы Украины, что позволит начать полноценную работу ведомства, ожидает глава ГНС Сергей Верланов.

"Фактически на этой неделе будем создавать территориальные органы и начнем "большой перевод" людей из штата фискальной службы в штат налоговой. Следующий этап - передача налоговых функций от ГФС (Государственной фискальной службы - ИФ) налоговой. Планируем, что это произойдет в ближайшие недели", - сказал он на пресс-конференции в Киеве во вторник.

Верланов также выразил надежду, что осенью будет решен вопрос о демилитаризации ГНС, и налоговая милиция будет выведена из структуры новосозданного ведомства.