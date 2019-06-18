Экономика

16:59 18.06.2019

Верланов ожидает старта полноценной работы ГНС к концу июня

1 мин читать
Верланов ожидает старта полноценной работы ГНС к концу июня

В ближайшие недели Кабинет министров возложит передачу налоговых функций Государственной налоговой службы Украины, что позволит начать полноценную работу ведомства, ожидает глава ГНС Сергей Верланов.

"Фактически на этой неделе будем создавать территориальные органы и начнем "большой перевод" людей из штата фискальной службы в штат налоговой. Следующий этап - передача налоговых функций от ГФС (Государственной фискальной службы - ИФ) налоговой. Планируем, что это произойдет в ближайшие недели", - сказал он на пресс-конференции в Киеве во вторник.

Верланов также выразил надежду, что осенью будет решен вопрос о демилитаризации ГНС, и налоговая милиция будет выведена из структуры новосозданного ведомства.

Теги: #налоговая #гнс #украина #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:26 18.06.2019
Конгресс США утвердил пакет помощи по безопасности Украине на 2019г по линии Пентагона в объеме $250 млн – украинское посольство

Конгресс США утвердил пакет помощи по безопасности Украине на 2019г по линии Пентагона в объеме $250 млн – украинское посольство

17:17 18.06.2019
Единый государственный квалификационный экзамен студенты-медики будут сдавать 1-3 июля

Единый государственный квалификационный экзамен студенты-медики будут сдавать 1-3 июля

17:12 18.06.2019
Боевики на Донбассе саботируют пропуск людей через линию разграничения, создавая "порывистое" движение

Боевики на Донбассе саботируют пропуск людей через линию разграничения, создавая "порывистое" движение

17:12 18.06.2019
Имена кандидатов-мажоритарщиков от "Слуги народа" будут обнародованы в ближайшие дни

Имена кандидатов-мажоритарщиков от "Слуги народа" будут обнародованы в ближайшие дни

17:10 18.06.2019
Конвертцентр с оборотом в 300 млн грн накрыли в Киеве сотрудники СБУ

Конвертцентр с оборотом в 300 млн грн накрыли в Киеве сотрудники СБУ

16:54 18.06.2019
"Нова Пошта" планирует масштабировать пилотный проект по сбору и сортировке вторсырья в 10 киевских отделениях на всю Украину

"Нова Пошта" планирует масштабировать пилотный проект по сбору и сортировке вторсырья в 10 киевских отделениях на всю Украину

16:54 18.06.2019
"Укрзализныця" изменила порядок определения платы за пользование вагонами компании

"Укрзализныця" изменила порядок определения платы за пользование вагонами компании

16:50 18.06.2019
ЕС выделил EUR 29,5 млн на экспертную поддержку налоговой и таможенной реформы в рамках EU4PFM

ЕС выделил EUR 29,5 млн на экспертную поддержку налоговой и таможенной реформы в рамках EU4PFM

16:46 18.06.2019
Рентабельность капитала украинских банков в 2019г существенно превысит 20%

Рентабельность капитала украинских банков в 2019г существенно превысит 20%

16:43 18.06.2019
Полиция проверяет информацию о минировании 38 объектов в Харькове и области

Полиция проверяет информацию о минировании 38 объектов в Харькове и области

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Нафтогаз" предлагает "Газпрому" контракт на "своп" газа вместо транзита как запасной вариант

НБУ заявляет об укрепившейся финстабильности, но видит угрозу в ситуации в ПриватБанком

Еврокомиссия и Германия подтвердили позиции по транзиту газа через Украину

Украина предупредила ЕС о возможности газового кризиса из-за неуверенности в новом транзитном договоре с РФ

Нефть перешла к падению на опасениях за мировой спрос

ПОСЛЕДНЕЕ

Fitch подтвердило Львову рейтинг "В-" с прогнозом "стабильный"

"Нафтогаз" предлагает "Газпрому" контракт на "своп" газа вместо транзита как запасной вариант

Доходность 10-летних госбондов Франции впервые упала до нуля, Швеции - ниже нуля

"Нова Пошта" в 2020г планирует начать строительство инновационного терминала в Днепре

НБУ считает целесообразным инициировать новую долгосрочную программу сотрудничества с МВФ до завершения текущей программы stand by

Коломойский инициирует остановку спора с НБУ в Швейцарии на базе решения Печерского райсуда Киева

City One Development разрабатывает платформу для украинских стартапов

Великобритания урегулировала 10-летний спор с иранским банком Bank Mellat об ущербе в связи с санкциями

Dragon Capital рассчитывает в 2019г закрыть около 10 сделок на $250 млн

Трамп обвинил еврозону и Китай в преднамеренном ослаблении их валют

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА