"Нова Пошта" планирует масштабировать пилотный проект по сбору и сортировке вторсырья в 10 киевских отделениях на всю Украину

Группа компаний "Нова Пошта" запустила пилотный проект по сбору и сортировке вторсырья в 10 киевских отделениях и в дальнейшем планирует масштабировать его на всю свою сеть отделений.

Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" сообщил директор "Нова Пошта" Александр Бульба.

"В середине апреля у нас стартовал пилотный проект по сбору и сортировке вторсырья в наших отделениях для всех клиентов компании. В целом в "пилоте" участвуют 10 отделений из Киева. В каждом из них установлено по три бокса. В одном у нас собирается бумага, картон, бумажный уплотнитель. Во втором – прозрачные стрейч- и пупырчатые пленки. И в третьем – пакеты, цветная стрейч-пленка. Далее сырье передается нашим подрядчикам, они его перерабатывают и делают из него новый продукт", - пояснил он.

По словам Бульбы, за месяц компания таким образом собрала почти 2 тонны вторсырья, из которого около 80% приходится на гофрокартон. При этом, в отделениях, где проводится пилот, объем собранного вторсырья вырос на 48%.

"Далее мы планируем масштабировать этот проект по всей Украине", - сообщил директор "Новой Пошты".

Он также добавил, что компания на постоянной основе собирает вторсырье.

"За 2018 год наша компания передала более 1 млн килограммов вторсырья на переработку – это 50 заполненных фур. В этом году мы ожидаем, что эта цифра увеличится", - подчеркнул он.

В январе-апреле текущего года "Нова Пошта" собрала почти полмиллиона килограмм макулатуры.

"Мы не расцениваем это как доходы, потому что в масштабах "Новой Пошты" мы больше тратим на то, чтобы это отсортировать. Но это наши обязательства перед гражданами Украины, чтобы вся эта упаковка была правильно утилизирована", - подчеркнул Александр Бульба.

Как сообщалось, в мае этого года "Нова Пошта" запустила Хмельницкий инновационный терминал (ХИТ) - ключевой объект инфраструктуры компании в западной Украине. В ХИТе сортируются и отгружаются посылки для 71 населенного пункта по всей Украине. В строительство терминала общей площадью 7,7 тыс. кв. м "Нова Пошта" инвестировала почти EUR10 млн.

"Нова Пошта" в 2018 году доставила 174 млн ед. отправлений, что почти на 20% больше, чем в 2017 году. В 2019 году планирует достичь 20%-го прироста количества обслуженных отправлений.

Основанная в 2001 году ГК "Нова Пошта" является лидером на рынке экспресс-доставки в Украине. Сеть компании превышает 3,3 тыс. отделений по всей стране.



Полный текст интервью будет опубликован в новостной ленте и в открытом доступе на сайте агентства "Интерфакс-Украина".