Экономика

16:54 18.06.2019

"Укрзализныця" изменила порядок определения платы за пользование вагонами компании

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"Укрзализныця" изменила порядок определения платы за пользование вагонами компании

"Укрзализныця" (Киев, УЗ) ввела новый порядок определения платы за пользование вагонами компании для грузоотправителей, который дает возможность перевозчикам избежать взимания средств за проведение грузовых операций.

Соответствующее решение принято на заседании правления компании 26 апреля 2019 года, сообщает пресс-служба УЗ во вторник.

"Мы предлагаем ввести бесплатное пользование вагонами "Укрзализныци" под грузовыми операциями от 0 до 6 часов включительно. То есть плата для клиентов начинает начисляться с 7 часа, а не с 31-й минуты, как сегодня. Кроме этого, прогрессивная плата за перенос срока следующей грузовой операции для вагонов "Укрзализныци" начисляется, начиная с 49 часа, а не с 22-го, как сейчас. Таким образом, мы будем стимулировать клиентов более эффективно использовать наш подвижной состав", - цитирует пресс-служба директора по развитию бизнеса "Укрзализныци" Андрея Рязанцева.

Кроме того, как отметил Рязанцев, нововведение дает возможность наиболее ответственным клиентам вообще избежать платы за пользование вагонами компании, ведь согласно новому порядку до 6 часов включительно она взиматься не будет.

По его словам, новый порядок позволит улучшить оборот вагонов и расширить возможности клиентов пользования вагонами "Укрзализныци".

"Такой подход "Укрзализныци" демонстрирует ее клиентоориентированность и стремление к экономически обоснованному тарифообразованию", - считает директор по развитию бизнеса УЗ.

Как сообщалось, АО "Укрзализныця" планирует продолжить работу с продажей услуг по использованию собственных вагонов через систему "ProZorro.Продажи" на постоянной основе.

Теги: #вагоны #укрзализныця #украина #оплата
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