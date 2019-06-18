Экономика

16:41 18.06.2019

Fitch подтвердило Львову рейтинг "В-" с прогнозом "стабильный"

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Fitch подтвердило Львову рейтинг "В-" с прогнозом "стабильный"

 Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Львова в иностранной и национальной валюте на уровне "В-", прогноз по рейтингу "стабильный"

Как сообщило Fitch в пресс-релизе во вторник, муниципалитету присвоен долгосрочный рейтинг по национальной шкале на уровне "AA-(ukr)" со "стабильным" прогнозом.

Агентство отмечает, что рейтинги города, по-прежнему, сдерживаются суверенным рейтингом Украины ("В"/ прогноз – "стабильный").

"Fitch оценивает кредитоспособность Львова на самостоятельной основе на уровне "bb-", исходя из сочетания оценки риск-профиля как уязвимого и оценки устойчивости к долговой нагрузке на уровне "aaa", – отмечается в сообщении.

В нем указывается, что общая стоимость выданных городом гарантий на конец 2018 года составила около 5 млрд грн, однако муниципальные компании выбрали их только на 1,2 млрд грн, то есть 12% операционных доходов города.

Теги: #львов #fitch #украина #рейтинг
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