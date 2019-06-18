Экономика

16:15 18.06.2019

"Нафтогаз" предлагает "Газпрому" контракт на "своп" газа вместо транзита как запасной вариант

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"Нафтогаз" предлагает "Газпрому" контракт на "своп" газа вместо транзита как запасной вариант

НАК "Нафтогаз Украины" в случае проблем с анбандлингом и/или нежеланием "Газпрома" (РФ) брать на себя риски, связанные с украинским регулятором и оператором газотранспортной системы, предложит российской компании запасной вариант – "своп" газа, заявил исполнительный директор НАК Юрий Витренко.

"Газпром" будет передавать нам определенный объем газа (определенную энергетическую ценность газа) на границе Украина - РФ, а мы будем передавать точно такой же объем (энергетическую ценность) на границе Украина - ЕС", – написал он на своей странице в Facebook во вторник.

По словам Витренко, передача газа будет подтверждаться смежными операторами (Словакии, Венгрии, Польши, Румынии).

"Такие контракты на "своп" газа являются относительно привычными для европейского рынка (возможно, и для "Газпрома"). То есть, такой контракт может быть заключен по европейским правилам, просто они разные для контрактов на "своп" газа и на услуги по транспортировке газа", – подчеркнул он.

Исполнительный директор НАК также отметил, что контракт на "своп" следует заключить как и в случае с действующим соглашением на транзит, согласно шведскому праву, а маржу (плату за транзит) заранее согласовать сторонами. В свою очередь, "Нафтогаз" самостоятельно заключит контракт на транспортировку с обособленным оператором ГТС Украины.

"Хотя эта плата за транзит будет оформлена как маржа, а не как тариф на транспортировку, ради справедливости и объективности ее размера мы рассчитаем ее в полном соответствии с европейским тарифным кодексом, согласуем с представителями ЕС и представим для переговоров с "Газпромом", - пояснил он.

В части сроков и объемов транзита Витренко предлагает согласовать предложенные Европейской комиссией условия – 10 лет и не менее 60 млрд куб. м по году.

"Нас устраивает предложение ЕС: обеспечить техническую возможность (мощности) для поступления газа из РФ в Украину в объеме не менее 90 млрд куб. м по году. То есть, будет 30 млрд куб. м для дополнительных объемов транзита, доступных как для газпромовского газа, так и для газа других компаний. Такой договор является относительно простым, он не является предметом регулирования с украинской стороны, никто никому не должен платить деньги за мощности и т.д., поэтому у "Газпрома" нет обоснованных оснований отказываться от его подписания", - резюмировал Витренко.

Ранее во вторник начальник юридического департамента "Газпрома" Сергей Кузнец заявил, что российская компания не видит сегодня возможности заключить транзитный контракт с "Нафтогазом" после 2019 года на европейских условиях из-за неготовности украинской стороны.

 

Теги: #нафтогаз #газпром #украина #нафтогаз_украины #витренко
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