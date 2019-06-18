"Нова Пошта" в 2020г планирует начать строительство инновационного терминала в Днепре

Группа компаний "Нова Пошта" в 2020 году планирует начать строительство нового инновационного сортировочного терминала в Днепре, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" директор "Нова Пошта" Александр Бульба.

"В планах в этом году - завершить львовский терминал и уже на следующий год - запустить харьковский… Планируем также в следующем году начать строительство инновационного терминала в Днепре", - сказал он.

По словам Бульбы, в планах компании на 2019 год также начать модернизацию Киевского инновационного сортировочного терминала: установить вторую очередь новой сортировочной линии, которая удвоит пропускную способность терминала.

Как сообщалось, в мае "Нова Пошта" запустила Хмельницкий инновационный терминал (ХИТ) - ключевой объект инфраструктуры компании в Западной Украине. В нем сортируются и отгружаются посылки для 71 населенного пункта по всей Украине. В строительство терминала общей площадью 7,7 тыс. кв. м "Нова Пошта" инвестировала почти EUR10 млн.

Кроме того, по словам Бульбы, "Нова Пошта" в 2018 году доставила 174 млн ед. отправлений, что почти на 20% больше, чем в 2017 году. В 2019 году планирует достичь 20%-го прироста количества обслуженных отправлений.

Основанная в 2001 году ГК "Нова Пошта" является лидером на рынке экспресс-доставки в Украине. Сеть компании превышает 3,3 тыс. отделений по всей стране.



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