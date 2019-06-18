Экономика

16:04 18.06.2019

НБУ считает целесообразным инициировать новую долгосрочную программу сотрудничества с МВФ до завершения текущей программы stand by

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НБУ считает целесообразным инициировать новую долгосрочную программу сотрудничества с МВФ до завершения текущей программы stand by

Национальный банк Украины (НБУ) считает целесообразным инициировать новую долгосрочную программу сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) до завершения текущей программы stand by, сообщается в материалах НБУ, розданных журналистам на брифинге в связи с презентацией отчета о финстабильности.

"Текущая программа заканчивается в начале следующего года. Учитывая то, что Украине необходимо реализовать еще большой перечень реформ, а экономика остается достаточно уязвимой к внешним рискам, Национальный банк считает целесообразным инициировать новую долгосрочную программу сотрудничества с МВФ, вероятно, еще до завершения текущей программы stand by", - констатируется в сообщении.

Заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб на брифинге сообщил, что НБУ не ожидает, что объем новой программы с МВФ будет таким же, как программы расширенного финансирования (EFF), которая была утверждена в марте 2015 года.

"Программа EFF 2015 года была достаточно большой. По объему это была кризисная программа… Я могу сказать, что мы не ожидаем, что (новая) программа будет иметь такой же размер, как имела программа 2015 года…Основной функцией этой программы МВФ будет сигнал для других инвесторов… и те реформы, которые проводятся в рамках программы. Это основные параметры, а не денежные ресурсы", - сказал он.

МВФ в марте 2015 года открыл для Украины четырехлетнюю программа EFF общим объемом SDR12,348 млрд.

Текущая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand by была утверждена 19 декабря 2018 года. Объем 14-месячной программы эквивалентен SDR2,8 млрд, или около $3,9 млрд. При этом SDR1 млрд (около $1,4 млрд) предоставлен сразу, тогда как условием выделения остальных средств являются успешные полугодовые пересмотры программы в 2019 году.

Миссия МВФ работала в Украине в мае, однако уехала без рекомендаций о выделении очередного транша. Глава миссии МВФ Рон ван Роден заявил, что миссия готова вернуться в Киев после проведения парламентских выборов и формирования нового правительства. В то же время эксперты МВФ пришли к заключению относительно реалистичности денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики, отметил Рон ван Роден.

Теги: #нбу #украина #stand_by #мвф
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