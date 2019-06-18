Экономика

15:57 18.06.2019

Коломойский инициирует остановку спора с НБУ в Швейцарии на базе решения Печерского райсуда Киева

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Коломойский инициирует остановку спора с НБУ в Швейцарии на базе решения Печерского райсуда Киева

Экс-акционер ПриватБанка (Киев) Игорь Коломойский 21 мая 2019 года подал в суд Швейцарии ходатайство о приостановке судебного производства, которое Национальный банк Украины инициировал против него в вопросах о кредитах рефинансирования, в связи с решением Печерского райсуда Киева о незаконности его финансовых поручительств, сообщил НБУ на сайте во вторник.

Согласно его данным, ходатайство Коломойского в суд Швейцарии основывается на провозглашенной 20 апреля Печерским райсудом резолютивной части решения о расторжении семи договоров поручительства, на пять из которых НБУ ссылался в исковом заявлении в Швейцарии.

В своем ходатайстве экс-акционер ПриватБанка указал, что решение Печерского райсуда оказывает решающее влияние на результат суда в Швейцарии, поэтому его следует остановить до вынесения решений в апелляции в Украине.

В то же время Нацбанке заявляет, что решение Печерского райсуда не имеет никакого отношения к производству в Швейцарии, юридические основания для приостановления производства отсутствуют.

"Даже если решение Печерского районного суда Киева о расторжении договоров поручительства вступит в законную силу в будущем, оно не может аннулировать обязательств Коломойского, возникших до расторжения этих договоров", – отмечает Нацбанк.

НБУ также указал, что начатое по его иску от 18 декабря 2018 года производство в суде Швейцарии не может быть остановлено на текущей начальной стадии, поскольку Коломойский до настоящего времени не предоставил какие-либо объяснения своей позиции по существу спора.

В центробанке также считают, что ходатайство о приостановке производства не соответствует другим критериям, на основании которых оно может быть остановлено.

Как сообщалось, указанные договоры поручительства служили обеспечением кредитов рефинансирования, предоставленных Нацбанком ПриватБанку до вхождения государства в его капитал.

НБУ пожаловался на судью Печерского райсуда Киева Вячеслава Пидпалого в Высший совет правосудия, так как тот до сих пор не составил полный текст решения, что начало бы отсчет 30 дней для подачи апелляции.

Теги: #швейцария #нбу #украина #приватбанк #коломойский
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