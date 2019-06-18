Экономика

15:38 18.06.2019

City One Development разрабатывает платформу для украинских стартапов

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City One Development разрабатывает платформу для украинских стартапов

Девелоперская компания City One Development (Киев) разрабатывает новую отраслевую общественную платформу по развитию идей и бизнес-проектов в сфере недвижимости, призванной содействовать развитию урбанистического пространства в Украине.

"Сейчас компания ведет работу над разработкой проекта. Идея родилась из стратегического видения компании на развитие современной городской среды и международного опыта работы. Новая платформа – это закрепление партнерства с университетом Бэркли, который пользуется мировой известностью как один из лучших центров подготовки специалистов в IT-технологиях, экономике, физике и урбанистике", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" президент компании City One Development Валерий Кодецкий.

Как он пояснил, в рамках платформы все, кому интересно подать свои идеи по развитию урбанистической среды, могут легко и оперативно это сделать, а экспертный совет платформы выберет наилучшие и наиболее инновационные. Проект также призван содействовать популяризации экологического дизайна и сохранения природных ресурсов.

Лучшие работы будут премироваться наблюдательным советом, получат возможность реализации в девелоперских проектах и будут представлены на международных площадках.

Кроме того, победители получат возможность отправиться на обучающие программы в университет Бэркли, представители которого войдут в набсовет платформы.

По словам Кодецкого, данный проект станет частью стратегического партнерства, нацеленного на долгосрочное сотрудничество с университетом Бэркли.

"В апреле текущего года мы посетили отраслевой консорциум Центра исследования строительства при университете Беркли (CBE Berkley). Он проходит два раза в год и собирает глобальных игроков, таких как Google, Rehau, Syska Hennessy Group, Genetech, Taylor Engineering, Ehdd Architecture и др., которые обсуждают основные тренды и новые вызовы рынка девелопмента недвижимости. Компания City One Development намерена стать членом этого профессионального сообщества, а представители CBE Berkley уже готовы поддержать нашу платформу – City One Lab", - сказал он.

Одними из основных направлений работы платформы, по словам Кодецкого, станет устойчивое развитие природной среды в городе, технологические разработки, способные улучшить эко-баланс и сократить использование природных ресурсов, энергоэффективные решения для зданий.

По результатам отбора проекты будут также предлагаться инвесторам, потенциальным партнерам для дальнейшего  фактического их  внедрения. Победители, в свою очередь, получат доступ к наработкам Калифорнийского университета, профильным конференциям.

City One Development - девелоперская компания полного цикла. Реализовывает полный комплекс услуг в области создания и развития объектов недвижимости. Свою деятельность на рынке страны команда компании начала в 2006 году, а в 2010 году была официально зарегистрирована под названием City One Development. Сегодня в компании работает свыше 150 сотрудников. портфель ее проектов насчитывает более 700 тыс. кв. м уже реализованного строительного объема, а также 569,3 кв. м нового строительства. В портфель проектов компании входят ЖК "Новопечерские Липки", ЖК "Бульвар Фонтанов", ЖК "Святобор", многофункциональный проект реновации Рыбальского острова Lipki Island (все - Киев).

Теги: #cityone_development #украина #city_one_development #стартап
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