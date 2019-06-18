Экономика

15:03 18.06.2019

Dragon Capital рассчитывает в 2019г закрыть около 10 сделок на $250 млн

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Dragon Capital рассчитывает в 2019г закрыть около 10 сделок на $250 млн

Группа компаний Dragon Capital рассчитывает до конца 2019 года закрыть сделки на общую сумму $250 млн, сообщил генеральный директор компании Томаш Фиала.

"На стадии завершения у нас имеется несколько сделок, которые мы в любом случае закончим. Перед выборами (президентскими – ИФ) мы закрывали сделки, которые у нас уже были в pipe line (сделки в работе) полгода-год. Новый pipe line не нарабатывали, так как хотели посмотреть, чем закончатся выборы. Пока все то, что делают президент Зеленский и его команда, нас не пугает…", - рассказал Фиала агентству "Интерфакс-Украина" в кулуарах RAU Investment Forum 2019 во вторник в Киеве.

Как он пояснил, сейчас компания возобновила процесс создания pipe line и к концу текущего года планирует закрыть около 10 сделок в сфере недвижимости и private equity.

"В течение 12 месяцев, если будут правильные назначения в правительство, если министры будут устраивать инвесторов, если это будут реформаторы с чистой репутацией, способные имплементировать ключевые структурные реформы, если президент с правительством будут делать все, чтобы восстановить верховенство права в стране, мы закроем около 10 сделок, и это может быть сумма около $250 млн", - отметил Фиала.

Он подчеркнул: несмотря на рост стоимости недвижимости, предлагаемой на вторичном рынке, потенциал роста для компании остается огромным.

"После выборов (парламентских – ИФ) мы с нашими партнерами можем спокойно в течение двух-трех лет удвоить, вложить наши инвестиции в недвижимость и private equity. Мы вложили $500 млн за последние 3,5 года и эту цифру можно в течение двуз-трех лет удвоить. При правильной политике государства мы можем инвестировать до $1 млрд", - сказал он.

В частности, по словам Фиалы, Dragon Capital интересна, в первую очередь, складская и офисная недвижимость. Он прогнозирует в этих сегментах дальнейший рост арендных ставок из-за ограниченного нового предложения.

При этом в связи с запланированными большими объемами ввода новой торговой недвижимости в Киеве Dragon Capital больше интересуется торговой недвижимостью в регионах.

"В складской недвижимости не будет смысла строить новые объекты, пока не вырастут ставки на 20%", - сказал он.

По данным Фиалы, начиная с 2015 года Dragon Capital приобрела 22 объекта недвижимости общей площадью 620 тыс. кв. м в разных сегментах.

"Половина из этого портфеля - склады, более 150 тыс. - офисы, а также торговая недвижимость… Это большая нагрузка на наши ресурсы… Нам пришлось создать с нуля команду по управлению недвижимостью – более 100 работников. Портфель демонстрирует рост операционного дохода на уровне 10-15%. В этом году рост, возможно, будет даже больше", - резюмировал он.

Теги: #планы #украина #dragon_capital #сделки
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