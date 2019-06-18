Экономика

14:51 18.06.2019

Трамп обвинил еврозону и Китай в преднамеренном ослаблении их валют

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Трамп обвинил еврозону и Китай в преднамеренном ослаблении их валют

Президент США Дональд Трамп обвинил еврозону, а заодно и Китай, в стремлении ослабить собственные валюты, чтобы получить конкурентное преимущество перед США. Таким образом он прокомментировал заявления главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги.

"Марио Драги только что объявил о возможности введения новых стимулов, что немедленно привело к ослаблению евро в паре с долларом США, что несправедливо облегчает им конкуренцию со Штатами, - написал Трамп в "Твиттере". - Они безнаказанно делали это многие годы, так же как Китай и другие".

"Европейские рынки растут на комментариях Драги, несправедливых для США", - написал Трамп в следующем твите.

Как сообщалось, Драги во вторник на мероприятии в рамках ежегодного форума ЕЦБ в португальском городе Синтра заявил, что экономике еврозоны потребуются новые стимулирующие меры, если прогнозы ее дальнейшего роста и инфляции не улучшатся.

Снижение процентных ставок и возобновление покупки активов входит в число инструментов центробанка, которыми он готов воспользоваться, отметил Драги.

Евро подешевел на заявлениях Драги: по данным на 14:35 МСК курс евро составляет $1,1191, что на 0,24% ниже уровня предыдущей сессии.

Фондовый индекс Stoxx Europe 600 прибавляет в ходе торгов почти 1%.

Во вторник стартует двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС). Ранее в этом месяце председатель ФРС Джером Пауэлл заявил о готовности американского ЦБ поддержать экономический подъем в США. Его слова были восприняты трейдерами как сигнал того, что Федрезерв открыт к снижению базовой процентной ставки.

Тем не менее, на этой неделе экономисты не ждут от Федрезерва снижения ставки. Большинство экспертов прогнозирует, что ФРС уменьшит ставку не ранее июля.

Теги: #сша #валюта #трамп #ес #китай
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