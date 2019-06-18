"Нафтогаз" выплатил $500 млн полученного под гарантии Всемирного банка кредита

НАК "Нафтогаз Украины" завершила выплаты по кредитным соглашениям на $500 млн, полученным под гарантии Всемирного банка, и государственные гарантии, сообщила пресс-служба компании.

Как уточнили в "Нафтогазе", в рамках обозначенных кредитных соглашений, которые были подписаны 30 декабря 2016 года, компании в течение двух лет удалось закупить около 5 млрд куб. м природного газа с европейского направления.

"В целом с 2014 года "Нафтогаз" своевременно и в полном объеме осуществил погашение кредитной задолженности, гарантированной государством, на сумму уже около $3,2 млрд. Кредитный портфель "Нафтогаза" сократился в 6,6 раза с 2014 года и является рекордно низким", – цитирует пресс-служба слова главы "Нафтогаза" Андрея Коболева.

В компании отметили важную роль дальнейшего сотрудничества с кредиторами и напомнили, что в этом году НАК планирует закачать в подземные хранилища газа на 3 млрд куб. м газа (20 млрд. куб. м) больше, чем в предыдущем году.

Как сообщалось, 30 декабря 2016 года НАК подписала кредитное соглашение с Citi и Deutsche банком на получение деноминированной в евро возобновляемой кредитной линии для закупки газа в сумме, эквивалентной $500 млн.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.