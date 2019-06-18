Экономика

14:05 18.06.2019

Бывшие владельцы банка "Аваль" вложили свыше $140 млн в столичный ТРЦ River Mall

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Бывшие владельцы банка "Аваль" вложили свыше $140 млн в столичный ТРЦ River Mall

Бывшие владельцы банка "Аваль" инвестировали больше $140 млн в торгово-развлекательный центр (ТРЦ) River Mall на Днепровской Набережной в Киеве, который откроется для посетителей на следующей неделе, сообщил совладелец ТРЦ Сергей Вовченко.

"Арендаторы работают на своих площадях с февраля месяца этого года. На следующей неделе откроются двери River Mall для посетителей, а официальное открытие запланировано в первой декаде сентября, пока точная дата еще не установлена. Среди тех 50% арендаторов, которые откроют магазины уже на следующей неделе – "Сильпо", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

По словам Вовченко, в проект уже инвестировано более $140 млн.

"Мы не привлекали внешнее инвестирование. У River Mall семь учредителей из числа бывших владельцев банка "Аваль". Крупнейшим акционером является Федор Шпиг с долей немногим меньше 50%. Арендные площади по состоянию на сейчас распределены на 90%. К нам зашли ритейлеры одежды Inditex Group, H&M", - сказал совладелец.

Он указал, что в планах запустить аквапарк летом 2020 года.

Строительство River Mall по ул. Днепровская Набережная, 10 в густонаселенном Дарницком районе Киева началось в 2015 году. Общая площадь проекта - 140 тыс. кв. м, арендная - более 62,2 тыс. кв. м. В состав комплекса входит ТРЦ (54,6 тыс. кв. м), бизнес-центр (4,5 тыс. кв. м), аквапарк (4 тыс. кв. м), многоуровневый наземный и подземный паркинги на 1550 машиномест.

Якорными арендаторами станут магазины группы Inditex, сеть супермаркетов "Сильпо", кинотеатр "Планета Кино" с IMAX, развлекательный центр Papashon. Особенностью проекта станет фудкорт и ивент-зона с открытой террасой и видом на Днепр.

Теги: #river_mall #аваль #украина
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