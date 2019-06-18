Ключевой вызов для финстабильности – ситуация с ПриватБанком

Ситуация вокруг судебных решений о национализации ПриватБанка несет риски для сотрудничества Украины с Международным валютным фондом и международными финансовыми организациями, ставя под угрозу финансовую стабильность страны, заявила 1-й замглавы Национального банка Украины Екатерина Рожкова.

"Ключевой вызов для финансовой стабильности – ситуация с ПриватБанком", – сказала она на презентации отчета о финансовой стабильности в Киеве во вторник.