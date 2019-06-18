Экономика

12:43 18.06.2019

Новые еврооблигации Украины приобрели более 200 инвестфондов из 25 стран

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Новые еврооблигации Украины приобрели более 200 инвестфондов из 25 стран

Министерство финансов сообщило о расширении географии инвесторов в украинские ценные бумаги – 212 инвестиционных фондов из 25 стран приобрели новые еврооблигации Украины, выпущенные в евро.

"Вместе с выпуском семилетних ОВГЗ в евро география инвесторов в украинские ценные бумаги существенно расширилась! 212 инвестиционных фондов из 25 стран мира приобрели новые еврооблигации, выпущенные Украиной в евро", – сообщил Минфин в соцсети Facebook во вторник.

Как сообщалось, Украина объявила о прайсинге новых еврооблигаций в евро объемом EUR 1 млн с евро с конечным сроком погашения 20 июня 2026. На новые евроблигации будут начисляться проценты по ставке 6,75% годовых. Привлеченные средства будут направлены на финансирование дефицита бюджета.

Теги: #еврооблигации #украина #минфин
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