Экономика

12:04 18.06.2019

В Китае в 2018г было отозвано более 12,5 млн автомобилей с неисправностями

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В Китае в 2018г было отозвано более 12,5 млн автомобилей с неисправностями

В Китае по итогам 2018 года было отозвано 12 млн 512,8 тыс. автомобилей с различными видами неисправностей, сообщило Государственное управление по регулированию рынка.

В том числе, 1,99 млн отозванных в прошлом году машин имели проблемы с подушками и ремнями безопасности, 3,15 млн - с двигателями, 1,3 млн - с электрооборудованием.

Количество автомобилей, находящихся в эксплуатации в стране, за прошлый год увеличилось на 10,5% и достигло 327 млн, из них 2,61 млн - машины на новых источниках энергии (NEV), сообщает агентство "Синьхуа".

С начала введения в КНР в 2004 году режима отзыва автомобилей с дефектами в стране было в общей сложности изъято с рынка 69,25 млн машин в рамках 1768 подобных кампаний.

В 2017 году в стране было отозвано рекордное количество автомобилей - 20,048 млн, что на 77% превышает показатель за предыдущий год.

Теги: #автомобили #неисправности #авторынок #китай
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