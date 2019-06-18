Экономика

11:39 18.06.2019

ГП "Антонов" и МВД планируют на осень подписание контракта на производство 13 новых транспортных Ан-178 по заказу ГCЧС и Нацгвардии

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ГП "Антонов" и МВД планируют на осень подписание контракта на производство 13 новых транспортных Ан-178 по заказу ГCЧС и Нацгвардии

ГП "Антонов" (Киев), входящее в состав госконцерна "Укроборонпром", как ожидается, уже до конца года получит твердый заказ МВД на постройку 13 новых транспортных Ан-178 грузоподъемностью 18 тонн в интересах ГСЧС и Нацгвардии Украины.

Как сообщила пресс-служба госконцерна во вторник, согласно озвученной в рамках 53-го международного авиакосмического салона Le Bourget-2019 (Франция) главой МВД Арсеном Аваковым предварительной договоренности сторон, подписание контракта на постройку 13 новых Ан-178 для структур МВД намечено на осень.

По словам президента ГП "Антонов" Александра Донца, в ближайшее время предприятие планирует завершить проектирование и сертификацию нового Ан-178, который, как ожидается, будет оснащен украинским, американским и европейским оборудованием. Передача заказчику первого самолета намечена предварительно на 2021-2022 год.

Как отметил глава "Укроборонпрома" Павел Букин, производство самолетов для внутреннего заказчика рассматривается ключевым условием возобновления в Украине серийного производства авиатехники.

"Первое, что интересует международных партнеров, готовых инвестировать в украинское авиастроение - наличие этих самолетов у национальных эксплуатантов, в частности - ВСУ, МВД, ГСЧС Украины. Соблюдение этого правила является пропуском на международный рынок", - уточнил он.

Букин напомнил, что авиастроение отнесено во всем мире к инновационным приоритетам.

"Мы уверены, что после успешной реализации контракта с МВД, позиции Украины на внешнем рынке станут весомее ", - подчеркнул глава "Укроборонпрома".

Новый Ан-178 создается на замену Ан-12, по оценкам специалистов, в ряде регионов также может стать современной заменой франко-германскому С-160. Самолет имеет измененную форму фюзеляжа, рампу для погрузки и выгрузки габаритных грузов и способен перевозить до 18 тонн груза, в том числе большегрузные морские контейнеры 1С.

В производственной кооперации по программе Ан-178 задействовано порядка 200 компаний из 15 стран. Ранее интерес к новому украинскому транспортнику уже подтвердили ОАЭ, КНР и Азербайджан. По данным источников агентства "Интерфакс-Украина" в оборонном секторе, в настоящее время ГП "Антонов" ведет переговоры с европейскими странами НАТО о совместном развитии программы Ан-178.

ГП "Антонов"- ведущий украинский разработчик и производитель авиатехники, признанный мировой лидер в нише транспортных самолетов самого широкого назначения. По решению правительства с 2015 года ГП "Антонов" входит в госконцерн "Укроборонпром".

Проходящий в предместье Парижа 17-23 июня 53-й международный авиакосмический салон Le Bourget - одна из ведущих мировых специализированных площадок авиакосмического сектора. По данными организаторов выставки, в работе Le Bourget-2019 принимают участие 2500 компаний из 49 стран.

Теги: #гсчс #контракт #антонов #укроборонпром #мвд #гп_антонов #нацгвардия #ан_178
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