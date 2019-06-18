Экономика

11:33 18.06.2019

Верховный суд Великобритании рассмотрит апелляции по спору Украины и РФ по еврооблигациям на $3 млрд около 9 декабря 2019г

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Верховный суд Великобритании рассмотрит апелляции по спору Украины и РФ по еврооблигациям на $3 млрд около 9 декабря 2019г

Верховный суд Великобритании (Supreme Court of the United Kingdom) начнет рассмотрение апелляций РФ и Украины по выпущенных в 2013 году Украиной еврооблигациях на $3 млрд на неделе, которая стартует 9 декабря 2019 года, говорится в проекте эмиссии украинских еврооблигаций, поступившем в распоряжение агентства "Интерфакс-Украина".

"Украина ожидает, что решение, скорее всего, будет вынесено примерно в первой половине 2020 года, хотя в Верховном суде не предусмотрено каких-либо крайних сроков в этом отношении", - говорится в документе.

Согласно ему, Апелляционный суд (Court of Appeal of England and Wales) приостановил основное разбирательство по делу до рассмотрения апелляций в Верховном суде.

Как сообщалось, 17 февраля 2016 года The Law Debenture Trust Corporation plc, представляющая интересы РФ как владельца выпуска евробондов Украины на $3 млрд, по поручению Минфина России подала в Высокий суд Лондона (High Court of Justice of England and Wales) иск о взыскании задолженности по еврооблигациям. Суд 29 марта 2017 года одобрил ускоренное рассмотрение указанного иска, фактически отвергнув основные возражения Украины и согласившись с наличием у нее обязательств по еврооблигациям. Своим решением суд обязал Украину выплатить России номинальную стоимость еврооблигаций на $3 млрд, сумму неосуществленного купонного платежа на $75 млн, а также штрафные проценты, начисляемые в сумме $674 тыс. за каждый день просрочки и часть издержек в рамках разбирательства.

Украина подала апелляцию, и Апелляционный суд решением от 14 сентября 2018 года постановил, что суд первой инстанции должен рассмотреть дело по полной процедуре. Апелляционный суд подтвердил правомерность отказа Украине в рассмотрении трех из четырех оснований, заявленных ею с целью избежать выполнения обязательств по этим еврооблигациям. Одновременно суд констатировал, что четвертый аргумент о том, что выпуск еврооблигаций был сделан под давлением России, не может быть отклонен без проведения всеобъемлющего судебного процесса.

Обе стороны обжаловали это решение в Верховном суде.

Теги: #великобритания #еврооблигации #россия #украина #верховный_суд
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