"Метинвест" договорился с Air Liquide о строительстве кислородного комплекса на ММК на $78,3 млн

Крупнейшая украинская горно-металлургическая компания "Метинвест" подписала контракт с французской Air Liquide о строительстве на Мариупольском металлургическом комбинате (ММК) им. Ильича самой современной воздухоразделительной установке в Украине на общую сумму $78,3 млн.

Как сообщается в пресс-релизе группы, комплекс обеспечит потребности комбината в кислороде, необходимом для производства чугуна.

В состоявшемся 15 июня запуске проекта приняли участие президент Украины Владимир Зеленский, посол Франции в Украине Изабель Дюмон, мэр Мариуполя Вадим Бойченко, вице-президент по операционному блоку Air Liquide Ласад Джауани и генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков.

При этом уточняется, что общие инвестиции в строительство комплекса составят $78,3 млн, под проект привлечено финансирование государственного экспортно-кредитного агентства Франции (Bpifrance Assurance Export). Мощность воздухоразделительной установки составит 25 тыс. куб. м кислорода в час. Инфраструктура комплекса включает станцию газификации с хранилищем жидкого кислорода, испарителем и двумя насосами. Автоматизированная установка позволит снизить расход энергоресурсов на 20%. Оборудование для проекта поставит Air Liquide, а реализован он будет специалистами "Метинвест Инжиниринг" и ММК, на время строительства будет создана 1000 дополнительных рабочих мест.

Ввести комплекс в эксплуатацию планируется к концу 2021 года.

Подписание контракта происходило на площадке сталелитейного комплекса МНЛЗ №4, запущенного в марте. Разработанный с учетом новейших технологий и соблюдением европейских экологических стандартов, он стал самым масштабным объектом промышленного строительства за годы независимости Украины. Проект обошелся "Метинвесту" в $150 млн, а оборудование для него поставила австрийская компания Primetals Technologies, мировой лидер в области решений для металлургических предприятий.

Президент Украины Владимир Зеленский на церемонии поблагодарил Изабель Дюмон и французских партнеров за веру в стабильность Украины и в то, что Украина - свободное демократическое государство.

"Мы можем говорить о больших инвестиционных проектах в Украине. Сегодняшний сигнал - это очень важный сигнал для всего мира, что всем странам нечего бояться. Это важный инвестпроект для Украины и для Мариуполя. То, что показало нам сегодня это прекрасное предприятие, доказывает – у нас прекрасная страна и достойные люди", - сказал глава государства, слова которого приводятся в пресс-релизе.

В свою очередь Чрезвычайный и Полномочный посол Франции в Украине Изабель Дюмон отметила, что участие французской компании в проекте группы "Метинвест" демонстрирует веру в возможности города.

"Мариуполь становится все более и более привлекательным, несмотря на влияние конфликта на Донбассе. Обновление металлургического комплекса, инвестиции в промышленность будут придавать новых сил Мариуполю, развивать рабочие места в городе. А это значит – укреплять территориальную целостность Украины. Мы уверены: Украина и Франция и в дальнейшем будут идти вперед к новым целям и свершениям", - сказала посол.

Генеральный директор "Метинвеста" пояснил, что группа модернизирует не только основное производство, но и вспомогательную инфраструктуру.

"Последний раз подобный проект был реализован еще в докризисном 2007 году. Впервые за 12 лет мы построим производственный комплекс своими силами. Компания Air Liquide – наш давний партнер, который производит самое современное оборудование. Под проект удалось привлечь зарубежное финансирование. Все это говорит о том, что "Метинвесту" доверяют. А сейчас самое подходящее время, чтобы сделать украинскую металлургию конкурентоспособной на мировом рынке", - подчеркнул Рыженков.

Вице-президент по операционному блоку Air Liquide Engineering & Construction France Ласад Джауани выразил удовлетворение, что "Метинвест" выбрал их компанию для этого проекта: "Новый контракт подтверждает нашу способность предоставлять передовые инженерные решения, которые являются безопасными, надежными и высокоэффективными для наших клиентов".

"Метинвест" - международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, управляющая каждым звеном в производственной цепи создания стоимости – от добычи железорудного сырья до производства готовой металлопродукции. В структуру группы входят добывающие и металлургические предприятия в Украине, Европе и США, а также сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков. В первом квартале 2019 года группа получила $2,9 млрд выручки, рентабельность по EBITDA составила 15%.

Основными акционерами холдинга является группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие им.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".