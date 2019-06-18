Экономика

11:20 18.06.2019

"Газпром" готов и на краткосрочный, и на среднесрочный транзитный контракт с Киевом

2 мин читать
"Газпром" готов и на краткосрочный, и на среднесрочный транзитный контракт с Киевом

"Газпром" готов как на среднесрочный, так и краткосрочный транзитный контракт с украинской стороной, заявила журналистам заместитель председателя правления, генеральный директор ООО "Газпром экспорт" Елена Бурмистрова.

"Сроки могут быть самые различные. Мы гибки в наших подходах. Нас устроит и среднесрочный, и краткосрочный. Мы готовы обсуждать любые варианты, когда мы поймем с кем это обсуждать", - сказала она.

"А как насчет поставок газа на Украину с 2020 года? Мы существуем в парадигме дисбаланса. Наши обязательства перед Украиной как бы существуют, но вопрос - заинтересована ли Украина? Чтобы нам построить балансировку наших объемов по всем коридорам, нам необходимо понимать, какие мощности будут востребованы, какое техническое давление, какие мощности нам держать на российской стороне по отношению к украинским коридорам. Для этого мы должны понимать, будем мы продавать газ или не будем. Или Украина будет закупать его где-то у третьих сторон и по более высоким ценам", - сказала она.

"И это комплексный подход. Чтобы рассчитать все эти цифры, нам необходимо какое-то адекватное общение от наших контрагентов. Но здесь мы рассчитываем, что это также входит в интересы украинской стороны, что страна заинтересована и в продолжении транзита, и в наращивании объемов потребления по экономически более привлекательным ценам", - подытожила Бурмистрова.

Начальник юридического департамента "Газпрома" Сергей Кузнец напомнил: "Нас много раз призывали к заключению контракта на европейских условиях, но это пока невозможно. Только на прошлой неделе было опубликовано постановление, которое задает направление реформирования "Нафтогаза".

Он также сообщил, что "Газпром" предлагает Украине "нулевой вариант" урегулирования судебных споров.

Кузнец отметил, что, в частности, еще в январе на трехсторонних консультациях с участием Европейской комиссии председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер предложил "Нафтогазу" "нулевой вариант", но украинская сторона хочет сохранить свой выигрыш в деле о контракте на транзит и отказаться только от исков о будущем транзите.

Теги: #газпром #газ #россия #украина #транзит
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:43 18.06.2019
Новые еврооблигации Украины приобрели более 200 инвестфондов из 25 стран

Новые еврооблигации Украины приобрели более 200 инвестфондов из 25 стран

12:39 18.06.2019
Пять партий имеют реальные шансы пройти в Раду, еще одна балансирует на грани с учетом погрешности

Пять партий имеют реальные шансы пройти в Раду, еще одна балансирует на грани с учетом погрешности

12:36 18.06.2019
Песков уверен, что Путин начнет встречу с Зеленским "с правильных фраз"

Песков уверен, что Путин начнет встречу с Зеленским "с правильных фраз"

12:27 18.06.2019
Посольство США в Украине получило сообщение о минировании

Посольство США в Украине получило сообщение о минировании

12:19 18.06.2019
В АП подготовили законопроекты об уголовной ответственности за "кнопкодавство"

В АП подготовили законопроекты об уголовной ответственности за "кнопкодавство"

12:06 18.06.2019
В начале июля должно начаться рассмотрение в арбитраже дела об иммунитетах украинских кораблей и моряков, захваченных РФ

В начале июля должно начаться рассмотрение в арбитраже дела об иммунитетах украинских кораблей и моряков, захваченных РФ

12:01 18.06.2019
Зеленский просит Раду на текущей неделе одобрить увольнение Луценко, Климкина и назначить Пристайко главой МИД

Зеленский просит Раду на текущей неделе одобрить увольнение Луценко, Климкина и назначить Пристайко главой МИД

11:53 18.06.2019
Четырем причастным к крушению МН17 будут объявлены подозрения после обнародования их имен

Четырем причастным к крушению МН17 будут объявлены подозрения после обнародования их имен

11:33 18.06.2019
Верховный суд Великобритании рассмотрит апелляции по спору Украины и РФ по еврооблигациям на $3 млрд около 9 декабря 2019г

Верховный суд Великобритании рассмотрит апелляции по спору Украины и РФ по еврооблигациям на $3 млрд около 9 декабря 2019г

11:33 18.06.2019
Тимошенко ожидает от президента кандидатур на посты генпрокурора и главы СБУ

Тимошенко ожидает от президента кандидатур на посты генпрокурора и главы СБУ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Еврокомиссия и Германия подтвердили позиции по транзиту газа через Украину

Украина предупредила ЕС о возможности газового кризиса из-за неуверенности в новом транзитном договоре с РФ

Нефть перешла к падению на опасениях за мировой спрос

Размещение Украиной еврооблигаций на EUR1 млрд существенно не отразится на курсе гривни, даст позитивный сигнал инвесторам - банкиры

Владелец "АэроСвита" возобновляет иск против Украины более чем на $695 млн

ПОСЛЕДНЕЕ

В Китае в 2018г было отозвано более 12,5 млн автомобилей с неисправностями

ГП "Антонов" и МВД планируют на осень подписание контракта на производство 13 новых транспортных Ан-178 по заказу ГCЧС и Нацгвардии

Китай в январе-мае увеличил потребление электроэнергии на 4,9%

"Метинвест" договорился с Air Liquide о строительстве кислородного комплекса на ММК на $78,3 млн

Nomura сократит долю в Nomura Research Institute, планирует обратный выкуп акций на 150 млрд иен

Exxon получит от Минфина США новые документы, связанные со штрафом из-за антироссийских санкций

"Укрнафта" 19 июня выставит торги 259 тыс. тонн нефти

Финальное решение Стокгольмского арбитража по "Укрнафте" ожидается не ранее 2020г

Кубив призвал ЧБТР расширить свое присутствие в Украине

FAA может начать летные испытания Boeing 737 MAX на этой неделе

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА