"Газпром" готов и на краткосрочный, и на среднесрочный транзитный контракт с Киевом

"Газпром" готов как на среднесрочный, так и краткосрочный транзитный контракт с украинской стороной, заявила журналистам заместитель председателя правления, генеральный директор ООО "Газпром экспорт" Елена Бурмистрова.

"Сроки могут быть самые различные. Мы гибки в наших подходах. Нас устроит и среднесрочный, и краткосрочный. Мы готовы обсуждать любые варианты, когда мы поймем с кем это обсуждать", - сказала она.

"А как насчет поставок газа на Украину с 2020 года? Мы существуем в парадигме дисбаланса. Наши обязательства перед Украиной как бы существуют, но вопрос - заинтересована ли Украина? Чтобы нам построить балансировку наших объемов по всем коридорам, нам необходимо понимать, какие мощности будут востребованы, какое техническое давление, какие мощности нам держать на российской стороне по отношению к украинским коридорам. Для этого мы должны понимать, будем мы продавать газ или не будем. Или Украина будет закупать его где-то у третьих сторон и по более высоким ценам", - сказала она.

"И это комплексный подход. Чтобы рассчитать все эти цифры, нам необходимо какое-то адекватное общение от наших контрагентов. Но здесь мы рассчитываем, что это также входит в интересы украинской стороны, что страна заинтересована и в продолжении транзита, и в наращивании объемов потребления по экономически более привлекательным ценам", - подытожила Бурмистрова.

Начальник юридического департамента "Газпрома" Сергей Кузнец напомнил: "Нас много раз призывали к заключению контракта на европейских условиях, но это пока невозможно. Только на прошлой неделе было опубликовано постановление, которое задает направление реформирования "Нафтогаза".

Он также сообщил, что "Газпром" предлагает Украине "нулевой вариант" урегулирования судебных споров.

Кузнец отметил, что, в частности, еще в январе на трехсторонних консультациях с участием Европейской комиссии председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер предложил "Нафтогазу" "нулевой вариант", но украинская сторона хочет сохранить свой выигрыш в деле о контракте на транзит и отказаться только от исков о будущем транзите.