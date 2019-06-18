Nomura сократит долю в Nomura Research Institute, планирует обратный выкуп акций на 150 млрд иен

Японский брокер Nomura Holdings Inc. сократит свою долю в Nomura Research Institute (NRI), продав компании часть ее акций в рамках тендерного предложения NRI на сумму 160 млрд иен ($1,48 млрд).

Всего планируется продать около 102 млн обыкновенных акций по цене 1,57 иены за штуку, говорится в пресс-релизе Nomura Holdings.

В результате продажи акций доля Nomura в NRI сократится до 23,07% с 36,59%. Совет директоров NRI одобрил тендерное предложение на встрече во вторник.

Nomura планирует использовать средства, полученные от продажи акций NRI в рамках тендерного предложения, для обратного выкупа собственных акций на сумму 150 млрд иен.

Бумаги Nomura Holdings закрыли торги во вторник снижением на 2,06%.