Экономика

11:11 18.06.2019

Exxon получит от Минфина США новые документы, связанные со штрафом из-за антироссийских санкций

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Exxon получит от Минфина США новые документы, связанные со штрафом из-за антироссийских санкций

Федеральный судья окружного суда Далласа постановил, что министерство финансов США должно предоставить нефтегазовой корпорации Exxon Mobil Corp. еще одну партию конфиденциальных документов, связанных со штрафом на $2 млн, сообщило агентство Bloomberg.

Этот штраф был выставлен крупнейшей по капитализации нефтяной компании США и мира за нарушение американских санкций, введенных в связи с присоединением Крыма к России в 2014 году.

Exxon оспорила штраф в 2017 году, заявив, что Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) американского Минфина "произвольно истолковало" указ президента США Барака Обамы от 2014 года. OFAC - структура, отвечающая за правоприменение в области санкций.

Министр финансов США Стивен Мнучин в последние месяцы пытался оспорить выдачу документов, ссылаясь на конфиденциальность процесса принятия решений правительством. Однако суд решил, что оставшиеся документы касаются обсуждений и мер, имевших место уже после того, как решение о штрафе было принято.

Судья дал Минфину время до 28 июня.

По данным OFAC, в период с 14 по 23 мая 2014 года Exxon подписала восемь документов с "Роснефтью. Со стороны российской компании документы подписывал глава "Роснефти" Игорь Сечин, находящийся в санкционном списке (SDN List) OFAC. ExxonMobil подчеркивала, что заключала данные соглашения с президентом "Роснефти", а не лично с Сечиным.

Американские секторальные санкции, введенные в 2014 году, запрещают передачу России передовых технологий, в том числе связанных с бурением на шельфе.

Теги: #exxon #санкции #сша #россия #нефть #минфин_сша #минфин
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