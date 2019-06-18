Экономика

11:02 18.06.2019

"Укрнафта" 19 июня выставит торги 259 тыс. тонн нефти

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"Укрнафта" 19 июня выставит торги 259 тыс. тонн нефти

ПАО "Укрнафта" выставит на торги 19 июня (№248Д) на площадке "Украинской межбанковской валютной биржи" 259 тыс. тонн нефти.

Согласно объявлению на сайте биржи, стартовая цена нефти составляет 14 тыс. 747,38 грн за тонну (с НДС), что на 7,2% меньше цены несостоявшихся 12 июня торгов (15 тыс. 886,64 грн/тонна).

Как сообщалось, продажа украинских нефти и газоконденсата через биржевой аукцион является обязательной в случае, если контрольный пакет добытчика принадлежит государству или он работает на условиях совместной деятельности с госкомпанией.

НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка, – порядка 42% акций.

Теги: #торги #украина #нефть #укрнафта
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