Экономика

10:47 18.06.2019

Кубив призвал ЧБТР расширить свое присутствие в Украине

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Кубив призвал ЧБТР расширить свое присутствие в Украине

Первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив в ходе ежегодного собрания Совета управляющих директоров Черноморского банка развития и торговли (ЧБТР) призвал банк увеличить финансирование проектов в Украине соразмерно с взносом страны в акционерный капитал банка, сообщило Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) на своем сайте.

"Важно, что Совет директоров расширяет деятельность банка и за 2018 год одобрил 28 новых проектов на сумму EUR569,7 млн. В то же время важно, чтобы активный портфель в Украине соответствовал уровню нашего взноса в акционерный капитал банка, то есть 13,5%, а не 6% как мы наблюдаем сегодня", – цитирует пресс-служба МЭРТ выступление Кубива в Стамбуле (Турецкая Республика).

Он также предложил провести в Украине 22 ежегодное собрание ЧБТР в 2020 году.

Международный банк развития ЧБТР создан в 1998 году Албанией, Арменией, Азербайджаном, Болгарией, Грузией, Грецией, Молдовой, Румынией, Россией, Турцией и Украиной для содействия экономическому развитию стран-членов и региональному сотрудничеству.

ЧБТР предоставляет коммерческие кредиты частным предприятиям для финансирования проектов в сфере альтернативной энергетики, инфраструктуры и транспорта.

Теги: #чбтр #украина #кубив
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