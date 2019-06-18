Экономика

10:06 18.06.2019

FAA может начать летные испытания Boeing 737 MAX на этой неделе

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FAA может начать летные испытания Boeing 737 MAX на этой неделе

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) может уже на этой неделе начать летные испытания проблемных Boeing 737 MAX после исправления ошибок компанией, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Генеральный директор Boeing Деннис Мюленбург сказал, что он был разочарован тем, как компания предоставляла информацию относительно событий, связанных с 737 MAX. Он пообещал увеличить прозрачность для того, чтобы восстановить доверие общественности к самолету и компании.

"Мы собираемся поднять в воздух MAX, который станет одним из самых безопасных самолетов в мире, - заявил Мюленбург в воскресенье накануне Парижского авиасалона в Ле-Бурже. - Но мы также знаем, что потребуется время, чтобы восстановить доверие наших клиентов и общественности".

Опрос Wall Street Journal/NBC News показал, что 25% авиапутешественников планируют избегать полетов на 737 MAX, в то время как 38% не уверены в этом или пока не приняли решения. При этом 37% респондентов заявили, что будут летать на этих самолетах с такой же готовностью, как и на других, после разрешения регуляторов вернуть 737 MAX к эксплуатации.

Опрос, в котором приняли участие свыше 770 человек, проводился с 8 по 11 июня.

В понедельник вице-президент по маркетингу Boeing Commercial Airplanes Рэнди Тинсет принес извинения семьям людей, погибших при крушении самолетов 737 MАX авиакомпаний Lion Air и Ethiopian Airlines, сообщило Associated Press.

"Мы очень сожалеем о гибели людей", - сказал он журналист в Ле-Бурже.

Другие руководители Boeing также принесли соболезнования семьям погибших и подчеркнули, что компания усиленно работает над обеспечением безопасности полетов.

Кроме того, Тинсет извинился перед авиакомпаниями-эксплуатантами 737 MАX из-за приостановки полетов этих самолетов. Вице-президент Boeing подчеркнул, что компания усердно пытается выяснить причины аварий, однако сроки возобновления эксплуатации самолетов 737 MАX он не назвал.

Полеты Boeing 737 MАX приостановили во всем мире после двух авиакатастроф. В марте 2019 года при крушении самолета этой модели авиакомпании Ethiopian Airlines погибли 157 человек. В октябре 2018 года жертвами крушения Boeing 737 MAX индонезийской компании Lion Air стали 189 человек. В Boeing катастрофы объяснили проблемами с программным обеспечением системы МCAS, которая регулирует слишком острый угол атаки (подъема носа самолета) в полете. Компания в середине мая заявила, что полностью обновила ПО.

Теги: #boeing_737_max #faa #испытания
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