Экономика

10:05 18.06.2019

ЕЦБ может принять меры для поддержки экономики на фоне мрачных сигналов рынка

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ЕЦБ может принять меры для поддержки экономики на фоне мрачных сигналов рынка

Европейский центральный банк (ЕЦБ) будет действовать при необходимости, чтобы поддержать экономику, и решение об этом может быть принято уже в ближайшие несколько месяцев, заявил член правления ЕЦБ Бенуа Кёре в интервью газете Financial Times.

По его словам, пока речь идет о "планировании на случай непредвиденных обстоятельств". Однако в ходе предстоящих заседаний чиновники "вполне могут столкнуться с ситуацией, когда риски материализуются".

В понедельник начинается ежегодный форум ЕЦБ в португальском городе Синтра, вступительную речь на котором произнесет председатель банка Марио Драги. Также на этой неделе пройдет заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, и инвесторы ждут указаний, как скоро американский центробанк пойдет на снижение ставок в случае экономического спада. Ранее главы ФРС и ЕЦБ выразили готовность поддержать экономический рост в случае необходимости.

Кёре, считающийся одним из возможных преемников Драги на посту председателя ЕЦБ после его ухода в октябре, отметил, что рынки посылают "довольно тревожные" сигналы, которые противоречат благоприятным экономическим данным.

"Комбинация цен на рынке облигаций рисует весьма мрачную картину глобальной экономики, - сказал он FT. - Центральные банки никогда не должны игнорировать сигналы рынка. Но им также не нужно слепо следовать за ними".

Доходность 10-летних государственных облигаций Германии в начале мая упала ниже нуля и в настоящее время находится около отметки -0,255%, вблизи рекордного минимума. Рыночный индикатор инфляционных ожиданий в еврозоне также снизился.

По словам Кёре, риски, связанные с мягкой денежно-кредитной политикой, не удержат ЕЦБ от действий. "Если будет сделан вывод о том, что снижение ставок является наилучшим вариантом, тогда нам придется изучить влияние отрицательных ставок на финансовых посредников, особенно на банки", - сказал он.

ЕЦБ по итогам очередного заседания, прошедшего 6 июня, не стал менять ключевые процентные ставки, что совпало с ожиданиями рынка. Вместе с тем руководство ЕЦБ удивило инвесторов, объявив о намерении сохранять ставки неизменными по крайней мере до конца первой половины 2020 года. Ранее ожидалось, что ставки останутся на прежнем уровне до конца 2019 года.

Драги сообщил на пресс-конференции, что регулятор улучшил прогнозы роста экономики и потребительских цен в еврозоне на 2019 год, но отметил, что в целом риски в экономике валютного блока скорее понижательные. Глава ЕЦБ также подтвердил готовность принять меры для поддержки экономики в случае неблагоприятных условий и возможность внесения коррективов в любые инструменты, находящиеся в распоряжении Центробанка.

Теги: #ецб #планы #бенуа_кёре
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