Экономика

17:43 17.06.2019

Еврокомиссия и Германия подтвердили позиции по транзиту газа через Украину

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Еврокомиссия и Германия подтвердили позиции по транзиту газа через Украину

Заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) по Энергетическому союзу Марош Шефчович и министр экономики Германии Петер Альтмайер подтвердили позиции по вопросу транспортировки газа через Украину, говорится в пресс-релизе Минэкономики ФРГ, распространенном в понедельник.

"Транзит газа через Украину должен продолжаться и быть обеспечен после 2019 года", - заявил Альтмайер.

"Я очень рад, что вице-председатель ЕК Шефчович привержен продолжению трехсторонних переговоров между ЕК, Украиной и Россией", - подчеркнул министр.

Встреча Альтмайера и Шефчовича прошла накануне первого визита нового президента Украины Владимира Зеленского в Берлин.

Теги: #газ #ек #транзит #германия
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