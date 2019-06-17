Экономика

17:39 17.06.2019

Украина предупредила ЕС о возможности газового кризиса из-за неуверенности в новом транзитном договоре с РФ

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Украина предупредила ЕС о возможности газового кризиса из-за неуверенности в новом транзитном договоре с РФ

 Украина предупредила страны ЕС о необходимости подготовиться к газовому кризису на фоне неуверенности в перспективах заключения нового транзитного договора с РФ до истечения срока действия текущей сделки, пишет Bloomberg со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Украины Елены Зеркаль.

Замглавы украинского внешнеполитического ведомства в интервью изданию по телефону из Гааги назвала "весьма вероятным", что новое соглашение не будет заключено к 1 января 2020 года, когда закончится действующее соглашение.

"Пока Россия откладывает переговоры по будущему контракту, мрачный сценарий газового кризиса следует рассматривать серьезно. Вот почему каждая европейская нация, включая Украину, увеличивает запасы газа в хранилищах", - сказал Зеркаль.

Издание напоминает, что более трети потребляемого ЕС газа поступает из РФ, и большая часть этого газа проходит по украинским трубопроводам советских времен. Оператор трубопровода Укртрансгаз на минувшей неделе предложил, чтобы ЕС хранил до 4 млрд куб м газа в своих подземных хранилищах, чтобы гарантировать безопасность поставок для стран восточной Европы, в значительной степени зависящих от российского газа.

Теги: #ес #контракт #транзит #рф #газ #зеркаль #мид
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