Экономика

16:44 15.06.2019

Air Liquide и "Метинвест" подписали контракт на $25 млн по строительству воздухоразделительной установки на ММК

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Air Liquide и "Метинвест" подписали контракт на $25 млн по строительству воздухоразделительной установки на ММК

Французская компания Air Liquide и "Метинвест Холдинг" при участии президента Украины Владимира Зеленского подписали инвестиционный контракт на $25 млн по строительству комплекса воздухоразделительной установки на Мариупольском металлургическом комбинате им.Ильича (ММК, Донецкая обл.), что позволит улучшить экологическую ситуацию в городе.

Как сообщает в субботу пресс-служба украинского президента, соглашение подписали генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков и вице-президент Air Liquide Ласад Джованни. На церемонии подписания также присутствовала посол Франции в Украине Изабель Дюмон.

Документ предусматривает предоставление $25 млн.

"Это первая часть большого проекта, который максимально повысит энергоэффективность и уменьшит выбросы на предприятии", - сказано в сообщении

Стоимость всего проекта - $78,3 млн. Во время его реализации будет создана 1000 рабочих мест.

"Это очень важное событие для Украины в целом. Это укрепит веру западного рынка в стабильность страны", – сказал Зеленский во время посещения ЧАО "Мариупольский металлургический комбинат им.Ильича".

Он добавил, что подписание контракта является важным сигналом для инвесторов, которые будут вкладывать средства в Украину.

Глава государства также ознакомился с оборудованием предприятия, в частности с работой машины непрерывного литья заготовок №4, которая была построена в рекордные сроки - всего за два года, и соответствует европейским стандартам качества в вопросах экологии.

В свою очередь посол Франции в Украине Изабель Дюмон назвала подписание документа "важным моментом экономического и промышленного сотрудничества Франции и Украины".

"Поздравляем Air Liquide и Метинвест, которые сегодня подписывают контракт на строительство большой воздухоразделительной установки в Мариуполе. Рада присутствовать в этот важный момент экономического и промышленного сотрудничества Франции и Украины", - написала она в Твиттер.

ММК им. Ильича входит в группу "Метинвест", основными акционерами которой является группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие им.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

Французская Air Liquide — одна из крупнейших мировых компаний по производству промышленных и медицинских газов, установок разделения воздуха и связанных с этим услуг. Штаб-квартира Air Liquide находится в Париже.

Теги: #метинвест #украина
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