Администрация президент подаст в Кабмин свою версию спецобязательств на рынке электроэнергии

Администрация президента (АП) Украины в стремлении наладить конструктивную работу с правительством представит ему свою версию проекта постановления о возложении публичных специальных обязательств (Public Service Obligation, PSO) по поставке электроэнергии для нужд населения, сообщил представитель президента в Кабмине Андрей Герус.

"Мы предварительно договорились, что Администрация президента даст свою версию этого постановления по спецобязательствам, и она может несколько отличаться от правительственной. Но правительство пообещало ее рассмотреть", – сказал он на пресс-конференции в Киеве пятницу.

Герус отметил, что в данном случае лучше постараться дать конструктивные предложения, чем пытаться останавливать эти принятые правительством документы, так это сложный юридический путь и не каждый документ можно остановить.

Он уточнил, что, по его информации, принятая на заседании 12 июня последняя версия постановления правительства по PSO предполагает продажу по спецобязательствам 90% электроэнергии "Энергоатома" и 20% – "Укргидроэнерго".

Как сообщалось, правительство заявляет о принятия всей необходимой нормативной базы для запуска рынка электроэнергии с 1 июля 2019 года, тогда как президент Владимир Зеленский уже предложил парламенту отсрочить введение рынка на год.