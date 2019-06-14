Владелец "АэроСвита" возобновляет иск против Украины более чем на $695 млн

Нидерландская компания Gilward Investments B. V., являвшаяся крупнейшим акционером авиакомпании "АэроСвит", прекратившей свою деятельность в 2014 году, возобновляет иск против Украины на сумму более $695 млн.

Об этом сообщается в проспекте эмиссии еврооблигаций Украины, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина".

Согласно проспекту, Gilward Investments B.V. инициировала инвестиционный спор против Украины в июле 2015 года в секретариате Международного центра по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС). В своем иске компания утверждала, что Украина нарушила определенные обязательства по двустороннему инвестиционному договору с Нидерландами от 14 июля 1994 года.

Слушания были назначены на февраль 2019 года, но поскольку истец не внес дополнительную предоплату, в деле было объявлен "технический дефолт", а судебное разбирательство приостановлено до внесения платежа.

Как отмечается в проспекте, 3 июня 2019 года заявитель проинформировал секретариат МЦУИС о том, что он произвел требуемый платеж. Украина ожидает возобновления разбирательства в ближайшее время.

"АэроСвит", который был крупнейшим украинским авиаперевозчиком, начал процедуру банкротства в конце декабря 2012 года, которая позже была отменена решением суда, прекратил деятельность и в настоящее время авиарейсы не выполняет.

В начале 2013 года сообщалось, что крупнейшими акционерами "АэроСвита" являлись Gilward Investments BV и Фонд госимущества Украины, владеющие соответственно около 38% и 22,4% акций авиаперевозчика. Еще трем украинским компаниям принадлежали около 40% акций, в том числе "ГенАвиаИнвест" - 24,99%, Investment Advisors Group - 9,8% и "Бюро" - 4,8%.