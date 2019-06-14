Экономика

18:40 14.06.2019

Размещение Украиной еврооблигаций на EUR1 млрд существенно не отразится на курсе гривни, даст позитивный сигнал инвесторам - банкиры

2 мин читать
Размещение Украиной еврооблигаций на EUR1 млрд существенно не отразится на курсе гривни, даст позитивный сигнал инвесторам - банкиры

Размещение Украиной семилетних еврооблигаций на EUR1 млрд под 6,75% годовых существенно не отразится на курсе гривни, даст позитивный сигнал для инвесторов, считают банкиры, опрошенные агентством "Интерфакс-Украина".

"Отражение на курсе гривни в краткосрочном и долгосрочном периоде мы вряд ли ощутим. EUR1 млрд это даже для украинской экономики не очень много. Это размещение скорее является неким сигналом для инвесторов, открытием альтернативного шлюза, хоть и не очень дешевым, зато без дополнительных условий", сказал директор казначейства банка "Кредит Днепр" Олег Куринной.

По его оценке, размещение еврооблигаций под 6,75% годовых можно считать успехом: "Начальная ставка в ходе road show была 7,12%, на фоне текущего спроса снизилась до 6,75%. Безусловный успех Минфина в сложившихся политических и экономических условиях", - сказал он.

Председатель правления Айбокс Банка Галина Хейло также считает, что размещение еврооблигаций является позитивным сигналом для инвесторов: "Ставка, безусловно, очень высокая, но позитивным является сам факт размещения, это позитивный сигнал для других инвесторов".

По ее оценке, выбор Минфином евро в качестве валюты нового выпуска еврооблигаций даст возможность Украине диверсифицировать портфель евробондов. "Украина сохраняет курс на вступление в Европейский Союз, поэтому возобновление после 15-летнего перерыва выпусков еврооблигаций в евро - вполне логичный шаг", - добавила Хейло.

Главный экономист Альфа-Банка Украина Алексей Блинов отметил, что поступления от последнего размещения еврооблигаций перекрывают более половины недостающих валютных ресурсов по рефинансированию государственного долга во втором полугодии 2019 года, что позволит стране пройти пиковый период платежей по внешним долгам в сентябре 2019 года ($1,9 млрд, включая $1,6 млрд платежей по прямому государственному долгу). "Таким образом, Украина сняла опасения по поводу погашения и обслуживания валютных долгов в 2019 году и обеспечила себя ресурсом до возобновления практических переговоров с Международным валютным фондом после формирования нового правительства", - отметил эксперт.

Относительно выбора валюты размещения еврооблигаций Блинов отметил, что курс Украины на углубление торгово-экономического сотрудничества с ЕС и углубление интегрированности со структурами ЕС дает основания ожидать сохранение, а также возможное увеличение финансовой поддержки и технической помощи со стороны ЕС. "Соответственно, перспектива таких поступлений в будущем хеджирует валютный риск обязательств по паре доллар-евро", - добавил он.

Теги: #банкиры #гривня #еврооблигции
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:51 04.06.2019
НБУ в июне может сохранить учетную ставку на уровне 17,5% - банкиры

НБУ в июне может сохранить учетную ставку на уровне 17,5% - банкиры

12:07 03.06.2019
НБУ объясняет ослабление гривни в конце мая внешними факторами и ростом неопределенности в Украине

НБУ объясняет ослабление гривни в конце мая внешними факторами и ростом неопределенности в Украине

11:58 30.05.2019
Курс гривни на межбанке на открытии торгов в четверг снизился до 26,835 грн/$1

Курс гривни на межбанке на открытии торгов в четверг снизился до 26,835 грн/$1

09:53 28.05.2019
Позитивные последствия запуска "линка" Clearstream могут быть нейтрализованы политической турбулентностью – банкиры

Позитивные последствия запуска "линка" Clearstream могут быть нейтрализованы политической турбулентностью – банкиры

18:47 27.05.2019
Предпосылок для дефолта нет - банкиры

Предпосылок для дефолта нет - банкиры

18:14 23.05.2019
Валютный рынок Украины спокойно отреагировал на роспуск Рады - замглавы НБУ

Валютный рынок Украины спокойно отреагировал на роспуск Рады - замглавы НБУ

12:28 20.05.2019
Заявление Зеленского о роспуске Рады и возможной отставке правительства в краткосрочной перспективе существенно не отразится на гривне - банкиры

Заявление Зеленского о роспуске Рады и возможной отставке правительства в краткосрочной перспективе существенно не отразится на гривне - банкиры

19:13 14.05.2019
Зеленский согласен с банкирами о важности судебной реформы и защите прав инвесторов и кредиторов, надеется на уменьшение ставок по кредитам

Зеленский согласен с банкирами о важности судебной реформы и защите прав инвесторов и кредиторов, надеется на уменьшение ставок по кредитам

18:05 14.05.2019
Зеленский считает необходимым искать компромисс с МВФ - источник

Зеленский считает необходимым искать компромисс с МВФ - источник

16:09 13.05.2019
Зеленский может встретиться с представителями украинских банков с иностранным капиталом - источник

Зеленский может встретиться с представителями украинских банков с иностранным капиталом - источник

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Владелец "АэроСвита" возобновляет иск против Украины более чем на $695 млн

"Укртрансгаз" заявляет об угрозе работе ГТС

Совладелец авиакомпании SkyUp заявляет об атаках на бизнес

Конституция требует изменения для создания независимых регуляторов – представитель Зеленского в Кабмине

Зеленский инициирует законодательную смену формулы "Роттердам+" на "Роттердам-" – Герус

ПОСЛЕДНЕЕ

Владелец "АэроСвита" возобновляет иск против Украины более чем на $695 млн

Нефть дорожает в пятницу, но завершает неделю снижением

"Укртрансгаз" заявляет об угрозе работе ГТС

Совладелец авиакомпании SkyUp заявляет об атаках на бизнес

Конституция требует изменения для создания независимых регуляторов – представитель Зеленского в Кабмине

Зеленский инициирует законодательную смену формулы "Роттердам+" на "Роттердам-" – Герус

ПриватБанк проиграл кассацию в Верховном Суде в споре с компанией Коломойского

"Нафтогаз" в июне понизил цену на газ для населения на 11,8% от ранее объявленной

Парубий сообщил, что передал в КС документы, подтверждающий наличие коалиции до выхода "Народного фронта"

"Эпицентр К" открывает крупнейший ТЦ в прифронтовой зоне

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА