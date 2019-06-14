Экономика

18:02 14.06.2019

Нефть дорожает в пятницу, но завершает неделю снижением

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Нефть дорожает в пятницу, но завершает неделю снижением

Цены на нефть эталонных марок демонстрируют умеренный рост в ходе торгов в пятницу на фоне геополитических рисков, но снижаются с начала недели из-за опасений по поводу роста мировой экономики.

Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:40 подорожали на $0,60 (0,91%) - до $61,91 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на июль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени увеличились на $0,33 (0,63%) - до $52,61 за баррель.

С начала недели Brent подешевела на 2,2%, WTI - на 2,6%.

Основным негативным фактором для мировых рынков в пятницу стали слабые статданные из Китая, указавшие на самый медленный рост промышленного производства в стране с 2002 года.

Объем промпроизводства в КНР в апреле увеличился на 5% относительно того же месяца прошлого года после подъема на 5,4% в апреле, эксперты в среднем прогнозировали его повышение на 5,5%.

Кроме того, инвестиции в основные активы в Китае в январе-мае повысились на 5,6%. В январе-апреле подъем составлял 6,1%, и аналитики ожидали сохранения темпов роста на прежнем уровне.

"Опасения по поводу торговли и замедления глобального роста преобладают на рынке", - отметил аналитик Commerzbank Карстен Фритш.

Также участники нефтяного рынка реагируют на отчет Международного энергетического агентства (МЭА), которое снизило прогноз роста спроса на нефть на 2019 год на 100 тыс. баррелей в сутки - до 1,2 млн б/с.

Между тем агентство ожидает, что в 2020 году потребление нефти в мире вырастет на 1,4 млн б/с, при этом страны, не входящие в ОЭСР, станут основными драйверами роста, увеличив его на 880 тыс. б/с.

По прогнозам МЭА, в 2020 году предложение нефти превысит спрос.

Теги: #цены #нефть
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