Экономика

17:13 14.06.2019

"Укртрансгаз" заявляет об угрозе работе ГТС

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"Укртрансгаз" заявляет об угрозе работе ГТС

"Укртрансгаз" не имеет возможности своевременно рассчитываться по контрактам на закупку газа для собственных производственно-технологических расходов (ПТР) из-за дефицит средств, что ставит под угрозу работу ГТС Украины после 24 июня этого года, говорится в заявлении компании в пятницу.

"Компания инициировала переговоры с кредиторами, включая (материнскую компанию – ИФ) НАК "Нафтогаз Украины", о реструктуризации задолженности. О ситуации проинформированы Совет национальной безопасности и обороны Украины", – говорится в документе.

Согласно ему, "Укртрансгаз" также обратился с письмом о возникновении предпосылок чрезвычайной ситуации в Госслужбу чрезвычайных ситуаций Украины и ведет переговоры с НКРЭКУ для немедленного исправления ситуации.

Компания указывает, что ее задолженность за март-апрель перед поставщиками топливного газа составляет 4,1 млрд грн, поэтому некоторые из них отказываются поставлять определенные действующими контрактами объемы газа. Остаточных объемов газа на ПТР, закупленных по предварительным договорам, достаточно для обеспечения работы ГТС только до 24 июня, говорится в заявлении.

"Укртрансгаз" подчеркивает, что финансовую ситуацию компании с каждым месяцем ухудшают экономически необоснованные временные тарифы для оператора ГТС, которые НКРЭКУ утвердила в конце 2018 года и которые позволяют своевременно рассчитываться за закупку газа на ПТР в объеме до 60% от необходимого годового уровня.

Второй причиной компания указывает проблему несанкционированного отбора газа из газотранспортной системы, в результате чего долг за услуги балансировки участников рынка в период с 2016 по февраль 2019 года превысил 35 млрд грн, из которых 91% составляет задолженность облгазов.

"Укртрансгаз" указывает, что после перехода газового рынка Украины на суточное балансирование с 1 марта 2019 ситуация существенно не изменилась: операторы ГРС (газораспределительных сетей – ИФ) продолжают незаконно отбирать газ из ГТС, в том числе для собственных производственно-технологических затрат и не рассчитываются. За период марта-апреля 2019 задолженность операторов ГРС выросла еще на 2,5 млрд грн, говорится в релизе.

Теги: #нафтогаз #газ #гтс #укртрансгаз #средства
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