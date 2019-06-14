Экономика

15:18 14.06.2019

ПриватБанк проиграл кассацию в Верховном Суде в споре с компанией Коломойского

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ПриватБанк проиграл кассацию в Верховном Суде в споре с компанией Коломойского

 Верховный Суд 4 июня отказался удовлетворить кассационную жалобу ПриватБанка и оставил без изменений решение судов низших инстанций, которыми был удовлетворен иск ООО "Акватера", конечными бенефициарами которого являются экс-владельцы ПриватБанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, и взыскано с ПриватБанка 25 млн грн, которые "Акватера" как имущественный поручитель заплатил Национальному банку Украины (НБУ) в счет погашения части задолженности ПриватБанка по рефинансированию, сообщает Finbalance.

Кроме того, 28 мая Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск ЧАО "Толкачевский горно-обогатительный комбинат", который связывают с экс-владельцами ПриватБанка, и обязал ПриватБанк вернуть 8,15 млн грн, которые Толкачевский горно-обогатительный комбинат как имущественный поручитель заплатил НБУ в счет погашения части задолженности ПриватБанка по рефинансированию.

По данным НБУ, долг ПриватБанка перед НБУ по рефинансированию на 1 мая 2019 года составил 9,3 млрд грн.

Теги: #приватбанк #суд #коломойский
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